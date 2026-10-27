Program educațional în limba română pentru elevii din Bucovina de Nord: competențe digitale, inteligență artificială și orientare profesională

Proiectul, finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, s-a adresat elevilor de liceu din comunitatea românească a regiunii Cernăuți și a urmărit dezvoltarea unor competențe esențiale pentru educație și carieră.

Fundația Leaders a derulat, în perioada 29 iulie – 31 octombrie 2026, proiectul educațional „Competențe digitale și gândire critică în limba română pentru elevii din Bucovina de Nord”, dedicat elevilor de liceu din comunitatea românească a regiunii Cernăuți, Ucraina.

Finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni cu suma de 70.000 de lei, proiectul marchează o premieră în cei 26 de ani de activitate ai Fundației: este primul program educațional desfășurat fizic în afara granițelor României.

Educație digitală și orientare profesională în limba română

Inițiativa urmărește consolidarea identității lingvistice și culturale românești prin dezvoltarea unor competențe relevante pentru parcursul educațional și profesional al tinerilor. Activitățile s-au desfășurat integral în limba română și au vizat gândirea critică, utilizarea responsabilă a inteligenței artificiale (AI), alfabetizarea AI și orientarea profesională.

Programul este structurat în trei componente integrate: gândire critică și utilizarea responsabilă a inteligenței artificiale, alfabetizare AI cu certificare și orientare profesională asistată de inteligență artificială.

Patru ediții în liceele cu predare în limba română

Programul a cuprins patru ediții, organizate în perioada septembrie – octombrie 2026, în licee din regiunea Cernăuți:

28–30 septembrie: Liceul „Gheorghe Asachi” din Herța

5–7 octombrie: Liceul „Alexandru cel Bun” din Cernăuți

12–14 octombrie: Liceul din Oprișeni

19–21 octombrie: Liceul din Suceveni

Prin desfășurarea activităților direct în comunitățile școlare locale, proiectul a facilitat accesul elevilor la resurse educaționale actuale, în limba română, și la instrumente care îi pot ajuta să ia decizii informate privind viitorul lor profesional.

„Ne-am dorit să le oferim elevilor din Bucovina de Nord un context în care să învețe să gândească critic, să folosească responsabil inteligența artificială și să își exploreze opțiunile de viitor în limba română. Pentru Fundația Leaders, desfășurarea primului program educațional fizic în afara României, în cei 26 de ani de activitate, reprezintă un pas important și o oportunitate de a contribui la dezvoltarea comunității românești din afara granițelor.”, consideră Beatrice Lupu, Director General Fundația Leaders.

Rezultate vizate și acces la resurse

La finalul proiectului, au fost formați 120 de elevi, au fost realizate 120 de evaluări Digital Readiness Assessment, și au fost elaborate a 120 de profiluri vocaționale personalizate.

De asemenea, proiectul a prevăzut formarea a până la 15 profesori locali în rolul de facilitatori-multiplicatori. Pentru ca elevii să poată reveni la resursele și instrumentele utilizate în cadrul programului și după încheierea activităților, accesul la platforme va rămâne disponibil până la finalul anului școlar 2026–2027.

Finanțarea proiectului

Proiectul „Competențe digitale și gândire critică în limba română pentru elevii din Bucovina de Nord” este finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni.

Mai multe informații despre instituția finanțatoare sunt disponibile pe https://dprp.gov.ro.

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Despre Fundația Leaders

Fundația Leaders este organizația care formează și susține oamenii cu valori și principii să devină liderii responsabili de care are nevoie România și care o fac mai puternică la toate nivelurile. Misiunea Fundației este să declanșeze potențialul tinerilor și să formeze lideri vizionari, responsabili, curajoși și implicați prin programe de leadership practice, adaptate pentru fiecare nivel de dezvoltare. De 26 de ani, Fundația Leaders contribuie la transformarea României prin programe de leadership, activități experiențiale și traininguri adaptate realității și nevoilor din țara noastră. Peste 120.000 de persoane au fost recrutate sau antrenate prin programele LEADERS și colaborările cu parteneri, care s-au desfășurat atât în mediul offline, cât și online, cu participarea a peste 650 de lideri din România ca speakeri, 175 de companii partenere din peste 30 de domenii de activitate, cu programe derulate în 80 de comunități urbane și rurale și 65 de proiecte personalizate pentru organizații partenere.