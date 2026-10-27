CraftTok: cum transformă TikTok inspirația în creativitate offline

Există un moment în care inspirația descoperită online se transformă în ceva real: o pagină de jurnal decorată manual, un obiect croșetat, o piesă vestimentară refăcută sau o decorațiune modelată din lut. În ultimii ani, tot mai mulți utilizatori apelează la TikTok ca sursă de inspirație pentru hobby-uri creative care continuă dincolo de ecran.

De la croșetat, cusut și broderie cu mărgele până la journaling, scrapbooking, upcycling și modelaj în lut cu uscare la aer, comunitățile creative de pe platformă îi ajută pe utilizatori să descopere idei, să învețe tehnici și să urmărească întregul proces din spatele unei creații. În jurul acestor pasiuni s-a format una dintre cele mai inspiraționale comunități de pe TikTok: #CraftTok.

De la un scroll la un nou hobby

Interesul pentru hobby-uri creative și activități handmade nu este doar o tendință observată în comunitățile de pe TikTok, ci și un comportament reflectat în modul în care utilizatorii din România interacționează cu platforma.

Potrivit raportului Unlocking Culture in Europe, realizat de Ipsos pentru TikTok în 8 piețe europene, inclusiv România, 87% dintre utilizatorii români spun că au învățat ceva nou pe platformă, 66% afirmă că au creat ceva inspirat de ceea ce au văzut pe TikTok, iar 75% spun că TikTok îi ajută să se exprime liber și să își împărtășească pasiunile. În plus, 70% consideră că platforma le oferă acces la experiențe pe care altfel nu le-ar putea avea, iar 62% au încercat experiențe culturale offline după ce le-au descoperit pe TikTok. Aceste date arată cum inspirația întâlnită online se poate transforma în activități și experiențe din lumea reală.

Interesul pentru creațiile realizate manual este vizibil și la nivel european. Potrivit European Crafts Alliance, piața europeană a produselor artizanale este estimată la aproximativ 50 de miliarde de euro și include peste 153 de milioane de consumatori, oferind un context mai amplu pentru interesul acordat obiectelor handmade și activităților creative.

Ce este, de fapt, #CraftTok?

#CraftTok este un termen folosit pentru a descrie comunitatea creatorilor care publică conținut despre hobby-uri creative și activități handmade. În realitate, acesta include numeroase comunități mai mici, construite în jurul unor pasiuni diverse:

CrochetTok

JournalingTok

ScrapbookTok

DIYTok

CeramicsTok

EmbroideryTok

SewingTok

UpcyclingTok

Ceea ce le unește este același tip de conținut: utilizatorii urmăresc procesul de creație pas cu pas. În loc să vadă doar rezultatul final, pot observa fiecare etapă, de la alegerea materialelor și primele schițe până la produsul final.

Poate tocmai acest lucru face aceste hobby-uri să pară mai accesibile. Un proiect care pare complicat la început devine, prin explicații și demonstrații, ceva ce oricine poate încerca. Citeşte comunicatul integral AICI