Mecanismul de influențare a alegătorilor pus la cale de „Regele TikTok-ului”, Bogdan Peșchir

Potrivit referatului de arestare, Bogdan Peșchir ar fi oferit, în perioada 13 octombrie – 27 noiembrie 2024, foloase în valoare totală de 290.225,90 de dolari, cu scopul de a determina alegătorii să voteze cu Călin Georgescu, candidat independent la alegerile prezidențiale.

Procurorii au contabilizat 868 de cadouri virtuale trimise de pe contul TikTok „bogpr” către 105 utilizatori, în valoare totală de 251.065,11 dolari. La această sumă se adaugă transferuri de criptomonede în valoare totală de 39.160,79 dolari, efectuate către persoane despre care anchetatorii susțin că au fost beneficiarii reali ai transferurilor.

Astfel, Peșchir este acuzat de coruperea alegătorilor, în formă continuatăl. Acuzația vizează oferirea de bani, bunuri sau alte foloase în scopul determinării alegătorilor să voteze un anumit candidat.

„Regele TikTok-ului”, în centrul anchetei

În declarațiile date în fața anchetatorilor, Peșchir a recunoscut că a trimis cadouri virtuale în timpul campaniei electorale, dar a susținut că nu a condiționat ajutorul financiar de opțiunea politică a beneficiarilor și că nu le-a cerut oamenilor să voteze cu un anumit candidat.

Acesta a afirmat că dona pe TikTok de aproximativ doi ani, atât pentru creatori de conținut, cât și pentru cazuri sociale, iar în noiembrie 2024 ajunsese la cel mai înalt nivel de donator de pe platformă, fiind numit „regele TikTok-ului”.

Peșchir a mai susținut că nu îl cunoaște personal pe Călin Georgescu și că nu a discutat direct cu acesta. Potrivit declarației sale, l-a descoperit în mediul online și a decis să îl susțină public prin comentarii, aprecieri și redistribuirea videoclipurilor.

În ceea ce privește unele transferuri de criptomonede, Peșchir a invocat motive personale sau comerciale. De exemplu, a afirmat că sumele trimise către Virgil-Alexandru Zidaru ar fi reprezentat un ajutor pentru achiziționarea unui imobil și un avans pentru o posibilă colaborare în domeniul mass-media. Cu toate acestea, procurorii au arătat însă că nu au identificat documente care să confirme existența unei asemenea colaborări.

Mesaje despre „campanie” și „investiție”

Anchetatorii susțin că explicațiile oferite de Peșchir sunt contrazise de conversațiile purtate cu diverse persoane, în care acesta ar fi vorbit despre implicarea sa în promovarea candidatului Călin Georgescu.

În document sunt citate mesaje precum „sunt pe campanie mode”, „Și eu fac campanie acu pt el” și „Îți dau spam cu propagandă până te conving”. Procurorii consideră că aceste exprimări, alături de valoarea cadourilor și de profilul beneficiarilor, ar indica o implicare activă în promovarea lui Călin Georgescu.

Un alt element menționat în dosar este faptul că Peșchir ar fi descris sumele investite drept o „investiție”. Într-o conversație citată de anchetatori, acesta ar fi estimat că totalul cheltuielilor sale s-ar fi apropiat de 800.000 de euro sau chiar de un milion de euro, precizând că nu dorește să verifice suma exactă.

Procurorii mai arată că acesta ar fi căutat pe internet expresii precum „mită electorală” și „Legea 334/2006” privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale. În interpretarea anchetatorilor, aceste căutări ar indica faptul că Peșchir era conștient de posibilele implicații legale ale activităților sale. Inculpatul a susținut, în schimb, că s-a documentat pentru a evita încălcarea legii.

Peste 577.000 de dolari în cadouri, pe parcursul anului 2024

Datele furnizate de TikTok în cadrul anchetei arată că, în perioada 3 ianuarie – 27 noiembrie 2024, contul „bogpr” ar fi trimis 2.523 de cadouri virtuale către 232 de utilizatori, în valoare totală de 577.567,98 de dolari.

Din această sumă, procurorii au delimitat perioada electorală pentru care rețin acuzația de corupere a alegătorilor: 13 octombrie – 27 noiembrie 2024. Pentru acest interval, anchetatorii au identificat cele 868 de cadouri, în valoare de 251.065,11 dolari, trimise către 105 utilizatori.

Documentul descrie un mecanism prin care Peșchir ar fi identificat creatori de conținut cu audiențe mari, le-ar fi oferit cadouri virtuale sau alte avantaje financiare și ar fi urmărit ca mesajele de susținere a lui Georgescu să ajungă la un public cât mai larg.

Procurorii susțin că beneficiarii nu ar fi fost aleși întâmplător, ci în funcție de notorietatea și capacitatea lor de a influența utilizatorii platformei. Anchetatorii invocă inclusiv conversații în care unele persoane s-ar fi oferit să convingă și alți alegători să voteze cu Georgescu, în speranța obținerii unor beneficii financiare.

Procurorii: nu era necesar ca votul să fie efectiv influențat

În motivarea acuzației, anchetatorii susțin că, pentru existența infracțiunii de corupere a alegătorilor, nu este necesar să se demonstreze că beneficiarii au votat efectiv cu persoana promovată. În interpretarea lor, este suficient ca foloasele să fi fost oferite cu scopul de a determina alegătorii să voteze un anumit candidat.

De asemenea, procurorii consideră că nu era necesar ca Peșchir să le spună în mod explicit beneficiarilor „votează cu Călin Georgescu”, intenția putând fi dedusă, în opinia lor, din ansamblul conversațiilor, din activitatea de propagandă online și din momentul în care au fost trimise cadourile.

Anchetatorii susțin că acțiunile ar fi reprezentat un mecanism paralel de finanțare a promovării electorale, desfășurat în afara cadrului oficial al campaniei. Ei afirmă că valoarea sumelor, frecvența transferurilor și implicarea unor persoane cu audiențe importante ar susține această ipoteză.