Nicușor Dan clarifică declarațiile sale despre anularea alegerilor: „Nu înseamnă că nu au existat încercări de manipulare a procesului electoral din partea Rusiei” Președintele Nicușor Dan a revenit, vineri, cu explicații privind declarațiile făcute la Bruxelles despre anularea alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024. Într-un mesaj publicat pe Facebook la câteva ore după conferința de presă, șeful statului a scris că decizia Curții Constituționale nu s-a bazat direct pe interferența Rusiei, din punct de vedere juridic, dar asta „nu înseamnă că nu au existat încercări de manipulare a procesului electoral din partea Rusiei”. „Pentru a evita o dezbatere artificială, vreau să clarific declarația pe care am făcut-o azi la Bruxelles. Ceea ce am dorit să transmit public astăzi a fost că, doar din punct de vedere strict juridic, decizia anulării alegerilor din noiembrie 2024 nu s-a fundamentat direct pe interferența rusească”, a scris Nicușor Dan pe Facebook. Potrivit președintelui anularea alegerilor a fost decisă de Curtea Constituțională a României, iar motivarea instituției nu face referire directă la influența Rusiei. Dintre cele trei motive invocate de CCR, unul privește utilizarea netransparentă a tehnologiilor digitale de către un operator statal sau nonstatal. Potrivit șefului statului, pentru decizia de anulare nu era relevant dacă operatorul respectiv era un actor al unui stat sau unul nonstatal. „Cu alte cuvinte, anularea alegerilor a fost dispusă de o autoritate a statului român, Curtea Constituțională, iar motivarea Curții Constituționale nu face referire la influența rusă. În unul din cele trei motive invocate, Curtea Constituțională vorbește de utilizarea netransparentă a tehnologiilor digitale de către un operator statal sau nonstatal, fără să fie relevant pentru anulare dacă actorul este statal sau nonstatal”, a precizat Nicușor Dan. Nicușor Dan: Rusia încearcă să influențeze spațiul informațional românesc de cel puțin 10 ani Șeful statului a ținut să precizeze că lipsa unei referiri la Rusia în motivarea juridică a CCR nu înseamnă că nu au existat încercări de manipulare a alegerilor din partea Moscovei. Potrivit acestuia, influența rusă în spațiul informațional din România este prezentă de cel puțin zece ani, iar scrutinul din 2024 a reprezentat un episod din războiul hibrid pe care Federația Rusă îl duce împotriva democrațiilor europene. „Asta nu înseamnă că nu au existat încercări de manipulare a procesului electoral din partea Rusiei. Am spus și azi și în nenumărate ocazii că există influență rusă în spațiul informațional românesc de cel puțin 10 ani, iar alegerile din 2024 au constituit un episod din războiul hibrid pe care Federația Rusă îl duce de mult timp împotriva democrațiilor europene”, a transmis președintele. „Am spus de mai multe ori că raportul prezentat de Procurorul General anul trecut dovedește această influență. Am mai spus că sunt multe alte elemente care confirmă această influență și care se vor regăsi explicit în Raportul pe care îl vom face public când va fi finalizat”, a mai scris șeful statului. Nicușor Dan a mai declarat că motivele juridice ale anulării alegerilor trebuie analizate separat de cercetările privind toate operațiunile de influență rusă. Președintele a indicat drept temei juridic Decizia nr. 32 a Curții Constituționale. „Să nu confundăm, deci, planul juridic, în care temeiul este Decizia nr. 32 a Curții Constituționale cu investigarea tuturor operațiunilor de influență rusă”, a încheiat Nicușor Dan. Știrea inițială Președintele Nicușor Dan a declarat, vineri, la Bruxelles, în cadrul unei conferințe de presă, că alegerile prezidențiale nu au fost anulate din cauza influenței Rusiei, ci din cauza finanțării și promovării netransparente a campaniei electorale și a folosirii abuzive a rețelelor sociale.

Șeful statului a susținut că decizia Curții Constituționale s-a bazat pe trei elemente, dintre care două erau deja evidente la momentul respectiv, iar al treilea a fost confirmat ulterior.

Totodată, președintele a declarat că anularea alegerilor nu a fost decisă din cauza influenței Rusiei, ci din cauza modului în care a fost desfășurată campania electorală.

Întrebat despre raportul prezentat de partidul AUR și despre reacțiile apărute după publicarea comunicatului său privind motivele anulării alegerilor prezidențiale din 2024, președintele a cerut ca documentul să fie citit și analizat înainte de formularea unor concluzii.

Nicușor Dan a spus că decizia Curții Constituționale s-a bazat pe trei elemente. Primul a fost faptul că fostul candidat Călin Georgescu a declarat cheltuieli electorale zero, deși campania sa prezidențială nu ar fi putut fi susținută fără resurse financiare.

Al doilea element a vizat materialele de promovare electorală, care nu aveau codul de mandatar financiar, spre deosebire de cele folosite de ceilalți candidați.

„În primul rând, mi-aș dori ca lumea să citească raportul respectiv, pentru că nu vreau ca spațiul public să fie un concurs de afirmații și de evaluări. Mi-ar plăcea ca oamenii să spună dacă aduce sau nu aduce respectivul raport lucruri noi. Eu cred că nu aduce nimic din analiza pe care colegii mei au făcut-o și care s-a transformat în comunicatul pe care l-am dat.

Apoi, în acel comunicat am rezumat cele trei motive pe care Curtea Constituțională s-a bazat. Primul, candidatul Georgescu a declarat cheltuieli zero și, în mod evident, amploarea campaniei pe care a făcut-o nu se putea realiza fără mijloace financiare. Asta a constatat Curtea Constituțională. Este un fapt pe care Curtea l-a constatat. Nu mai e nimic de dovedit.

Al doilea, candidatul Georgescu, spre deosebire de toți ceilalți candidați care făceau publicitate electorală conform legii și puneau pe toate materialele pe care le foloseau, inclusiv în spațiul informatic, codul de mandatar, avea materiale promoționale din mai multe surse, niciunul dintre ele marcat. Fapt. Curtea Constituțională l-a constatat. Nu e nimic de discutat”, a declarat Nicușor Dan, vineri, la Bruxelles.

Raportul TikTok și cele 27.000 de conturi care ar fi acționat coordonat

Al treilea element menționat de președinte a fost folosirea netransparentă a rețelelor digitale și manipularea algoritmilor platformelor de socializare. La momentul deciziei Curții Constituționale, nu exista o analiză a modului în care au fost folosiți algoritmii rețelelor sociale, a spus președintele.

Potrivit șefului statului, „avem un raport al TikTok care spune că a constatat ulterior că au fost 27.000 de conturi care au acționat coordonat”.

„Și a fost un al treilea element în decizia Curții Constituționale, folosirea netransparentă a rețelelor digitale, chiar manipularea algoritmilor rețelelor sociale. Și aici, într-adevăr, nu a existat la momentul respectiv, pentru unul din cele trei motive pe care Curtea Constituțională le-a avut în motivarea sa, nu a existat o analiză și nici nu putea să existe în 24 de ore a întregii utilizări excesive a algoritmilor rețelelor sociale, pentru care Curtea Constituțională, în acel moment, a spus că există indicii serioase și care ulterior a fost confirmată.

Avem un raport al TikTok care spune că a constatat ulterior că au fost 27.000 de conturi care au acționat coordonat. Deci, asta este explicația. Am avut trei motive, două erau evidente de la momentul la care s-a pronunțat, al treilea nu era, erau indicii temeinice care s-au confirmat”, a explicat șeful statului.

Despre raportul promis de el privind anularea scrutinului, Nicuşor Dan a spus: „Noi numărăm numărul de pagini sau ne uităm la argumente? În continuare eu spun că acest raport nu aduce nimic faţă de nişte exemple, faţă de nişte întrebări pe care o doamnă jurnalistă foarte bine, pregătită i le-a pus domnului Marian Enache, în februarie 2025. Faţă de acea discuţie în care noi am avut o hotărâre a Curţii Constituţionale de patru pagini, foarte bine motivată, dar după aceea a existat o dezbatere în spaţiul public. Şi a existat o doamnă jurnalistă care s-a pregătit foarte bine i-a luat un interviu domnului Marian Enache în care a pus toate întrebările posibile în jurul acestei chestiuni. Domnia sa a răspuns şi cumva, pe chestiuni de procedură juridică constituţională, în opinia mea discuţia s-a închis”.

Nicușor Dan: Alegerile prezidențiale nu s-au anulat pentru influența rusă

Președintele a fost întrebat și de ce alegerile parlamentare au fost validate la acel moment, deși au avut loc la scurt timp după anularea scrutinului prezidențial și dacă influența Rusiei s-ar fi putut resimți și în cadrul acestora.

Nicușor Dan a răspuns că alegerile prezidențiale nu au fost anulate din cauza influenței Rusiei. Potrivit lui, influența rusă în România există, la fel ca în alte state europene, manifestându-se prin procese electorale, sabotaje și atacuri cibernetice, „dar asta nu are legătură cu anularea alegerilor”.

„Da, numai că, atenție, alegerile prezidențiale nu s-au anulat pentru influența rusă. Din punct de vedere juridic, noi spunem că există o influență rusă în România, așa cum există o influență rusă în Europa, în procese electorale, sabotaje, atacuri cibernetice, tot arsenalul războiului hibrid. Dar asta nu are legătură cu anularea alegerilor. Campanie plătită netransparent, promovare netransparentă și folosire abuzivă a rețelelor sociale”, a declarat Nicușor Dan.