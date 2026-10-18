Știrile săptămânii | Stenograme: 1.000.000 € pentru promovarea lui Georgescu pe TikTok. Premieră în Guvernul Luca Niculescu: Ministerul Inteligenței Artificiale. Pensii indexate din 2027. Marcela Topor își așteaptă soțul după 9 ani de exil

În perspectiva întoarcerii soțului său, jurnalista de origine română ar putea fi nevoită să-și reconstruiască viața, întreruptă de procesul separatist catalan.
Bogdan Peșchir ar fi direcționat sume de ordinul milioanelor de euro către promovarea lui Călin Georgescu pe TikTok, în timp ce candidatul declarase zero lei cheltuieli de campanie electorală, potrivit referatului de arestare.
Guvernul pregătit de premierul desemnat Luca Niculescu ar fi urma să includă un minister cu o denumire în premieră în România: Ministerul pentru Comunicații și Inteligență Artificială.
Programul de guvernare al lui Luca Niculescu prevede reluarea indexării pensiilor din 2027, eliminarea contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru mamele cu copii sub doi ani și pentru veteranii de război, precum și modificări ale indemnizației pentru creșterea copilului.