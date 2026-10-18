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Știrile săptămânii | Stenograme: 1.000.000 € pentru promovarea lui Georgescu pe TikTok. Premieră în Guvernul Luca Niculescu: Ministerul Inteligenței Artificiale. Pensii indexate din 2027. Marcela Topor își așteaptă soțul după 9 ani de exil

Cele mai importante știri ale săptămânii, într-o singură selecție MEDIAFAX. De la revenirea așteptată după nouă ani de exil și stenogramele privind promovarea lui Călin Georgescu pe TikTok, până la un posibil Minister al Inteligenței Artificiale și schimbările anunțate pentru pensii din 2027.
Știrile săptămânii | Stenograme: 1.000.000 € pentru promovarea lui Georgescu pe TikTok. Premieră în Guvernul Luca Niculescu: Ministerul Inteligenței Artificiale. Pensii indexate din 2027. Marcela Topor își așteaptă soțul după 9 ani de exil
Laura Buciu
18 oct. 2026, 11:00, Social
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  • Marcela Topor, românca măritată cu cel care a încercat să separe Catalonia de Spania, așteaptă revenirea soțului după 9 ani de exil.

În perspectiva întoarcerii soțului său, jurnalista de origine română ar putea fi nevoită să-și reconstruiască viața, întreruptă de procesul separatist catalan.

  • Stenograme: Un milion de euro pentru promovarea lui Georgescu pe TikTok. Campania pentru Nicolae Ciucă, deturnată și adaptată pentru susținerea lui Călin Georgescu

Bogdan Peșchir ar fi direcționat sume de ordinul milioanelor de euro către promovarea lui Călin Georgescu pe TikTok, în timp ce candidatul declarase zero lei cheltuieli de campanie electorală, potrivit referatului de arestare.

  • Premieră în Guvernul Luca Niculescu: România ar putea avea pentru prima dată un Minister al Inteligenței Artificiale

Guvernul pregătit de premierul desemnat Luca Niculescu ar fi urma să includă un minister cu o denumire în premieră în România: Ministerul pentru Comunicații și Inteligență Artificială.

  • Pensii indexate din 2027. CASS eliminat pentru mamele cu copii mici, în programul lui Niculescu. Bunicii pot prelua concediul de creștere a copilului

Programul de guvernare al lui Luca Niculescu prevede reluarea indexării pensiilor din 2027, eliminarea contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru mamele cu copii sub doi ani și pentru veteranii de război, precum și modificări ale indemnizației pentru creșterea copilului.

 

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