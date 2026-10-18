Știrile săptămânii | Stenograme: 1.000.000 € pentru promovarea lui Georgescu pe TikTok. Premieră în Guvernul Luca Niculescu: Ministerul Inteligenței Artificiale. Pensii indexate din 2027. Marcela Topor își așteaptă soțul după 9 ani de exil

Cele mai importante știri ale săptămânii, într-o singură selecție MEDIAFAX. De la revenirea așteptată după nouă ani de exil și stenogramele privind promovarea lui Călin Georgescu pe TikTok, până la un posibil Minister al Inteligenței Artificiale și schimbările anunțate pentru pensii din 2027.