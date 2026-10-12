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Marcela Topor, românca măritată cu cel care a încercat să separe Catalonia de Spania, așteaptă revenirea soțului după 9 ani de exil 

În perspectiva întoarcerii soțului său, jurnalista de origine română ar putea fi nevoită să-și reconstruiască viața, întreruptă de procesul separatist catalan.
Marcela Topor, românca măritată cu cel care a încercat să separe Catalonia de Spania, așteaptă revenirea soțului după 9 ani de exil 
Foto: Hepta
Mădălina Dinu
12 oct. 2026, 10:49, Politic
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Carles Puigdemont ar putea reveni în Spania în noiembrie, potrivit scenariului prezentat de publicația La Razón, iar soția sa, Marcela Topor, și cele două fiice ale cuplului îl așteaptă acasă.

Marcela Topor (Vaslui, România, 1976) apare foarte rar în fotografiile din arhivele presei. Într-una dintre puținele imagini în care este surprinsă, poartă la rever o panglică galbenă, simbol asociat mișcării separatiste catalane, și își exprimă astfel deschis susținerea pentru procesul separatist, potrivit La Razon.

Soțul său și tatăl celor două fiice ale lor a ocupat funcția de președinte al guvernului regional al Cataloniei până la destituirea sa, la sfârșitul lunii octombrie 2017, în urma aplicării articolului 155 din Constituția Spaniei. Citește articolul integral pe MEDIAFAX SPANIA.

 

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