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Diana Buzoianu, despre opțiunea alegerilor anticipate: Istoric vorbind, alegerile au schimbat mereu contextul politic

Ministra interimară a Mediului, Diana Buzoianu, a declarat vineri că formațiunea din care face parte, USR, susține opțiunea alegerilor anticipate pentru ieșirea din criză, subliniind că orice scrutin din istoria postdecembristă a resetat scena politică.
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Radu Mocanu
09 oct. 2026, 21:46, Politic
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Diana Buzoianu a susținut că organizarea de alegeri înainte de termen va forța partidele să-și reconfigureze parcursul și politicile promovate. 

„Eu cred că alegerile, în general, au avut rolul de a reseta scena politică.  un rând de alegeri legitimează foarte mult și partidele în momentul în care văd că au pierdut pe politica pe care și-au propus-o sau văd că au câștigat pe politica respectivă niște voturi”, a spus ministra, vineri, la B1 TV. 

Resetarea raportului de forțe

Lidera USR a subliniat că o scădere a mandatelor unui partid în urma scrutinului ar modifica atitudinea, dar și raportul de forțe dintr-o viitoare coaliție. 

„De exemplu, să spună PSD pierde 10% din procentele pe care le-a avut până acum, asta înseamnă că și politica PSD, pe care a făcut-o, trebuie să fie un pic diferită de așezarea la masă. Dacă PSD, în urma alegerilor, ar pierde foarte multe voturi și ar fi obligat, inclusiv de proprii alegători, să recunoască că politica pe care au promovat-o, de exemplu, în ultimele câteva luni de zile, a fost o politică greșită și se resetează, vin la masă și au o altă politică”, a declarat Buzoianu. 

Criza poltică fără precedent

România se află încă de la începutul lunii mai într-o criză politică fără precedent, cauzată de demiterea guvernului condus de Ilie Bolojan prin moțiunea de cenzură depusă și susținută de PSD și AUR. 

În acest interval, președintele Nicușor Dan i-a desemnat pe Eugen Tomac, Adrian Veștea și Siegfried Mureșan să formeze un guvern. 

Tomac și-a depus mandatul înainte de votul din parlament, iar Adrian Veștea și Siegfried Mureșan nu au primit votul de încredere, deschizându-se astfel posibilitatea organizării alegerilor anticipate. 

USR și Nicușor Dan, despre anticipate

USR, după consultările de luni de la Palatul Cotroceni, a transmis, prin vocea președintelui Dominic Fritz, că alegerile anticipate sunt „ soluția cea mai sinceră față de români care se așteaptă că această criză să se termine ”.

Președintele Nicușor Dan a respins, săptămâna trecută, din nou, ideea alegerilor anticipate și spune că „nu ne jucăm de soarta acestei țări ca să vedem ce iese dintr-o alegere”. 

Luni, Luca Niculescu a fost desemnat să formeze un guvern, fiind astfel cea de-a patra nominalizare a președintelui pentru formarea unui guvern cu puteri depline. 

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