Dominic Fritz, după consultările de la Palatul Cotroceni: Alegeri anticipate, soluția cea mai sinceră față de români

Președintele USR, Dominic Fritz, a anunțat că în cadrul consultărilor a cerut un „guvern serios”, care să nu treacă de votul de învestitură cu o majoritate de conjunctură, subliniind că un astfel de executiv nu ar putea să livreze rezultatele așteptate de cetățeni

„I-am spus președintelui că ne dorim un guvern exact așa, cu seriozitate, dar mai ales care poate să livreze rezultate pentru români. Iar un guvern care ar depinde de o majoritate de o zi, ca din a doua zi să vedem din nou majorități conjuncturale, mai ales între PSD și AUR, n-ar fi un guvern cu puteri depline și mai ales că n-ar fi un guvern cu rezultate”, a precizat Dominic Fritz.

Pledoarie pentru anticipate și deschidere spre dialog

În acest context, președintele USR a pledat pentru dizolvarea Parlamentului și organizarea alegerilor anticipate, considerând că acesta ar fi cea mai onestă soluție pentru deblocarea impasului politic, însă nu a exclus dialogul cu un eventual premier desemnat.

„i-am spus președintelui că credem că soluția anticipatelor este soluția nu doar constituțională, ci și soluția cea mai sinceră față de români care se așteaptă că această criză să se termine. Pentru oamenii susținem alegeri anticipate. Evident că președintele poate să facă o nominalizare și evident că vom sta de vorbă cu premierul nominalizat de el dacă el alege să facă această nominalizare”, a mai spus fostul primar al Timișoarei.

Criza politică prelungită și un scenariu fără precedent

Nicușor Dan a organizat această rundă de consultări cu partidele grupurile parlamentare după ce fostul premier desemnat nu a reușit să obțină votul de încredere al Parlamentului.

Guvernul propus de Siegfried Mureșan, a fost respins miercuri de Parlament: 182 de parlamentari au votat pentru, cu mult sub cele 233 de voturi necesare învestirii.

Aceasta a fost a doua propunere respinsă de legislativ, după ce a picat la vot și propunerea de guvern Adrian Veștea, în luna iunie, deschizându-se astfel posibilitatea de organizare a alegerilor anticipate.

România se află în criză politică încă de la începutul lunii mai, când Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis printr-o moțiune de cenzură inițiată și votată de PSD și AUR.