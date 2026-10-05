Prima pagină » Știrile zilei » Dominic Fritz, după consultările de la Palatul Cotroceni: Alegeri anticipate, soluția cea mai sinceră față de români

Dominic Fritz, după consultările de la Palatul Cotroceni: Alegeri anticipate, soluția cea mai sinceră față de români

Președintele Uniunii Salvați România, Dominic Fritz, a declarat, după consultările de la Palatul Cotroceni, că formațiunea susține organizarea alegerilor anticipate, considerând că aceasta este soluția „cea mai sinceră” pentru încheierea crizei politice.
Kelemen Hunor, după consultările cu Nicușor Dan: Putem susține un cabinet PSD, dar e nevoie și de PNL
Kelemen Hunor, după consultările cu Nicușor Dan: Putem susține un cabinet PSD, dar e nevoie și de PNL
Au început consultările pentru formarea guvernului | Grindeanu: Nominalizarea sunt eu. PSD vrea să fie „parte a soluției” | Bolojan: Nu vom fi într-o guvernare cu PSD | Delegația AUR, fără George Simion
Au început consultările pentru formarea guvernului | Grindeanu: Nominalizarea sunt eu. PSD vrea să fie „parte a soluției” | Bolojan: Nu vom fi într-o guvernare cu PSD | Delegația AUR, fără George Simion
Fritz respinge varianta unui premier independent: „Este dependent de o majoritate în Parlament”. USR exclude un consens cu PSD
Fritz respinge varianta unui premier independent: „Este dependent de o majoritate în Parlament”. USR exclude un consens cu PSD
Zelenski, despre atacul asupra navei din Marea Neagră: „Un atac oribil, comis de două drone rusești”
Zelenski, despre atacul asupra navei din Marea Neagră: „Un atac oribil, comis de două drone rusești”
Bolojan, după consultările de la Cotroceni: Dacă PSD va fi la guvernare, PNL va intra în opoziție
Bolojan, după consultările de la Cotroceni: Dacă PSD va fi la guvernare, PNL va intra în opoziție
Radu Mocanu
05 oct. 2026, 16:39, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Președintele USR, Dominic Fritz, a anunțat că în cadrul consultărilor a cerut un „guvern serios”, care să nu treacă de votul de învestitură cu o majoritate de conjunctură, subliniind că un astfel de executiv nu ar putea să livreze rezultatele așteptate de cetățeni 

„I-am spus președintelui că ne dorim un guvern exact așa, cu seriozitate, dar mai ales care poate să livreze rezultate pentru români. Iar un guvern care ar depinde de o majoritate de o zi, ca din a doua zi să vedem din nou majorități conjuncturale, mai ales între PSD și AUR, n-ar fi un guvern cu puteri depline și mai ales că n-ar fi un guvern cu rezultate”, a precizat Dominic Fritz. 

Pledoarie pentru anticipate și deschidere spre dialog

În acest context, președintele USR a pledat pentru dizolvarea Parlamentului și organizarea alegerilor anticipate, considerând că acesta ar fi cea mai onestă soluție pentru deblocarea impasului politic, însă nu a exclus dialogul cu un eventual premier desemnat. 

„i-am spus președintelui că credem că soluția anticipatelor este soluția nu doar constituțională, ci și soluția cea mai sinceră față de români care se așteaptă că această criză să se termine. Pentru oamenii susținem alegeri anticipate. Evident că președintele poate să facă o nominalizare și evident că vom sta de vorbă cu premierul nominalizat de el dacă el alege să facă această nominalizare”, a mai spus fostul primar al Timișoarei. 

Criza politică prelungită și un scenariu fără precedent

Nicușor Dan a organizat această rundă de consultări cu partidele grupurile parlamentare după ce fostul premier desemnat nu a reușit să obțină votul de încredere al Parlamentului. 

Guvernul propus de Siegfried Mureșan, a fost respins miercuri de Parlament: 182 de parlamentari au votat pentru, cu mult sub cele 233 de voturi necesare învestirii.  

Aceasta a fost a doua propunere respinsă de legislativ, după ce a picat la vot și propunerea de guvern Adrian Veștea, în luna iunie, deschizându-se astfel posibilitatea de organizare a alegerilor anticipate. 

România se află în criză politică încă de la începutul lunii mai, când Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis printr-o moțiune de cenzură inițiată și votată de PSD și AUR.

Recomandarea video

Fostul ministru Bogdan Ivan a trimis Corpul de control al Ministerului Energiei la Romgaz după ce compania de stat a refuzat să semneze un contract pentru achiziția de GNL din SUA din cauza prețului considerat prea mare
G4Media
Putea să fie adversarul României în Liga Națiunilor, dar a ales viața de nomad » A vizitat deja 130 de țări: de la Siria, la misterioasa Socotra
GSP.ro
România ar putea relua exporturile de ovine către Libia. ANSVSA, în discuții cu autoritățile libiene
Gandul
Singurul artist care sare în apărarea lui Ian: Eliberați-l!
Cancan
„Atât de sexy”. Prezentatoarea TV s-a pozat alături de sora ei și fanii au reacționat
Prosport
Rusia amenință NATO cu armele nucleare. Avertisment dur pe fondul crizei din Marea Baltică
Libertatea
Fiica lui Ion Țiriac și-a început cariera la 29 de ani. Unde lucrează Ioana, departe de averea tatălui ei
CSID
O ofertă pentru pasionații care repară și meșteresc acasă: compresor Panzer redus la Dedeman
Promotor