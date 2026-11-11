„Harta de impact” LIVE de la ora 13.00: Ce rămâne din conferința de presă a lui Nicușor Dan și ce se anunță pentru economie în 2027. Invitat: Iulian Lolea, economist-șef Confederația Patronală Concordia

Discuția pornește cu Iulian Lolea, economist-șef Confederația Patronală Concordia, de la declarațiile președintelui privind situația financiară. Jurnaliștii discută, de asemenea, despre ce au promis premierul Luca Niculescu și ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, pentru anul 2027, dar și ce au refuzat din cererile mediului de afaceri.

Este optimist sau mai degrabă pesimist mediul de afaceri în ceea ce privește anul 2027?

La rubrica „Inside the Newsroom”, discuția va fi cu Simona Cârlugea, jurnalist la G4Media, despre ce se întâmplă în sistemul energetic. La Ministerul Energiei este în desfășurare un comandament, în condițiile în care ambele unități de la Cernavodă sunt oprite astăzi.

Ediția se va încheia cu „Doza de optimism”, prezentată de Alina Chiță, jurnalist la Economedia.