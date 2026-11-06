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Luca Niculescu cere mai multă încredere între stat și mediul de afaceri: Nu vă invit doar la masa consultărilor, vă invit la masa la care construim soluțiile

În cadrul Summit-ului CONCORDIA 2026, premierul Luca Niculescu a prezentat trei direcții prin care Guvernul vrea să îmbunătățească relația cu mediul de afaceri: reguli mai stabile, o administrație mai eficientă și o gestionare mai responsabilă a banilor publici.
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Maria Nițu
06 nov. 2026, 10:47, Politic
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Premierul Luca Niculescu a prezentat vineri trei direcții prin care Guvernul vrea să îmbunătățească relația cu mediul de afaceri: reguli mai stabile, o administrație care să țină pasul cu economia și mai multă disciplină în gestionarea banilor publici.

Șeful Executivului a făcut anunțul în cadrul Summit-ului CONCORDIA 2026, cu tema „Cum activăm capitalul României”, organizat de Confederația Patronală Concordia.

Premierul a spus că România are resurse, economii care pot fi folosite pentru investiții, acces la fonduri europene, oameni pregătiți și companii care concurează pe piețele internaționale.

Totuși, adaugă acesta, „este nevoie să reconstruim acest capital, fără de care toate celelalte sunt mult mai greu de pus în mișcare, și anume capitalul de încredere”.

Acesta a făcut câteva precizări despre „încrederea între stat și mediul de afaceri, între instituții și cetățenii, între cei care iau decizii sau care luăm decizii și cei care trăiesc cu efectele lor și între noi, românii”.

„Încrederea nu se tipărește, nu se dă printr-o ordonanță de urgență, printr-o hotărâre de guvern. Se câștigă greu, se câștigă într-un mod complicat, dar se poate pierde foarte rapid, se poate pierde într-o singură noapte, uneori chiar într-o zi în care apare o ordonanță sau o hotărâre de guvern în Monitorul Oficial”, a declarat premierul.

Premierul recunoaște rolul mediului privat în dezvoltarea României

Luca Niculescu a spus că statul trebuie să recunoască rolul pe care mediul privat l-a avut în dezvoltarea economică a României, în special în ultimii 20 de ani, după aderarea țării la Uniunea Europeană.

„Pentru că în ultimii 20 de ani și chiar înainte, dar aș prefera totuși să fixăm această dată a aderării la Uniunea Europeană ca un moment important pentru transformarea noastră, deci în ultimii 20 de ani, mediul privat este cel care a dus o mare parte din greul dezvoltării economice a României. Antreprenorii români, investitorii străini, milioanele de oameni care lucrează în companii au creat bunăstare, au creat locuri de muncă, au dezvoltat industrii, au adus tehnologii și au integrat România în economia europeană și globală. Ați traversat crize politice, financiare, pandemie, șocuri energetice și inflație”, a spus Niculescu.

„Ați traversat crize politice, financiare, pandemie, șocuri energetice și inflație. Ați suportat destule schimbări și reguli, sau schimbări de reguli mai curând, venite chiar de la noi, de la stat. Și este un lucru pe care, da, trebuie să recunoaștem onest. Și cu toate acestea ați continuat să investiți, să angajați, să construiți”, a mai afirmat premierul.

Potrivit șefului Guvernului, România de astăzi este foarte diferită față de cea de acum două decenii, chiar dacă există în continuare diferențe de dezvoltare care trebuie reduse.

„Dar transformarea despre care vorbeam nu este meritul unui singur guvern, nu este meritul unei singure instituții, nu este nici măcar meritul unei singure generații, pentru că în 20 de ani generațiile încep să se schimbe. Este rezultatul unui efort colectiv”, a spus acesta.

„Prosperitatea nu se produce prin ordonanță de urgență, ea se construiește în școli, în fabrici, în birouri, în laboratoare, în ferme, prin investiții, prin inițiativa de care dați dovadă, prin asumarea riscurilor și mai ales prin munca oamenilor”, a spus premierul.

Statul trebuie să creeze condițiile necesare pentru dezvoltarea economiei și, mai ales, să nu pună piedici companiilor, a mai afirmat prim-ministrul în discursul său.

Trei direcții pentru relația dintre Guvern și companii

Aflându-se la Summit-ul CONCORDIA, premierul a prezentat trei direcții prin care Guvernul ar trebui să demonstreze, prin fapte, că poate îmbunătăți relația cu mediul de afaceri.

Prima este predictibilitatea. Acesta a spus că firmele au nevoie de reguli și de suficient timp pentru a-și planifica investițiile și activitatea. Statul nu poate cere companiilor să gândească pe termen lung, dacă regulile se schimbă foarte des, a subliniat el.

„Când cerem investiții pe următorii 10 ani și predictibilitate din partea companiilor care sunt aici și vor să se dezvolte în România, trebuie și noi să ne asigurăm că regulile nu se schimbă la fiecare 10 luni sau chiar mai devreme”, a declarat șeful Guvernului.

A doua direcție vizează modernizarea administrației. Premierul a spus că digitalizarea, simplificarea procedurilor și eficiența instituțiilor trebuie puse în practică, fiindcă influențează competitivitatea economiei.

A treia direcție este disciplina în gestionarea banilor publici și în activitatea instituțiilor. Premierul a spus că statul nu poate cere responsabilitate și eficiență companiilor fără să respecte aceleași principii în propria activitate.

„Nu putem solicita responsabilitate și eficiență mediului privat fără să le aplicăm în gestionarea banilor publici și în funcționarea instituțiilor. Deci, acestea sunt responsabilitățile noastre, ale statului, nu ale dumneavoastră, ale antreprenorilor”, a spus premierul.

Invitație pentru mediul de afaceri: „Veniți cu propuneri de politici publice”

Luca Niculescu a adresat chiar și o invitație Confederației Patronale Concordia și întregului mediu de afaceri, pe care l-a îndemnat să participe la construirea soluțiilor economice.

Premierul le-a cerut reprezentanților companiilor să vină cu propuneri de politici publice, analize de impact și soluții care pot fi puse în practică.

Potrivit prim-ministrului, unele dintre ideile prezentate de președintele Concordia, Dan Șucu, au fost incluse în programul de guvernare.

„Nu vă invit doar la masa consultărilor, vă invit la masa la care construim soluțiile. Veniți cu propuneri de politici publice, cu analize de impact, cu soluții care să poată fi aplicate și cu disponibilitatea de a contribui alături de noi la punerea lor în practică”, a declarat Niculescu.

„Guvernul are responsabilitatea să asculte, să evalueze, să ia decizii, să explice, să explice transparent aceste decizii. Dar vă propun să discutăm onest și să găsim împreună aceste soluții”, a afirmat premierul.

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