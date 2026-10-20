Austria critică planurile coaliției din Berlin privind migrația: „Sacrificăm democrația pe altarul toleranței naive”

Într-o declarație acordată publicației Politico, Bauer a criticat planurile Partidului Stângii, Verzilor și Partidului Social-Democrat (SPD) de a transforma capitala Germaniei într-un „refugiu sigur” pentru migranți.

Potrivit unui document exploratoriu al celor trei formațiuni, viitoarea administrație ar urma să introducă programe de primire la nivel regional și să reactiveze mecanismele care permit persoanelor aflate în dificultate să ajungă în siguranță la Berlin, scrie Welt.

„Ne sacrificăm democrația pe altarul toleranței naive”

Totodată, partidele intenționează să extindă semnificativ drepturile de vot ale cetățenilor străini în capitala germană.

„Ne sacrificăm democrația occidentală liberă pe altarul toleranței naive, oferind refugii sigure imigranților ilegali în Berlin și legalizând în masă mulți dintre ei în Madrid”, a declarat ministrul austriac, făcând referire și la politica de migrație a guvernului spaniol condus de Pedro Sánchez, dar și la violențele recente din Franța.

Violențele din Franța, în centrul dezbaterii privind migrația

Declarațiile oficialului austriac vin în contextul dezbaterilor europene privind migrația și al recentelor violențe din Franța.

Claudia Bauer și cancelarul austriac Christian Stocker au asociat aceste evenimente cu problemele legate de migrație și integrare.

Bauer a respins caracterizarea violențelor drept simple proteste și a susținut că în spatele acestora s-ar afla grupări organizate de islamiști și extremiști de stânga.

Poziții restrictive, susținute și de premierul polonez și maghiar

Potrivit ministrului, acțiunile violente urmăresc destabilizarea democrațiilor occidentale, distrugerea patrimoniului european și slăbirea coeziunii sociale.

Poziții similare în favoarea unor politici migratorii restrictive au fost susținute, în weekend, de premierul polonez Donald Tusk și de premierul ungar Péter Magyar, acesta din urmă făcând referire explicită la evenimentele din Franța.

Austria cere controale stricte la frontiere și deportări

Claudia Bauer a cerut statelor europene să adopte o poziție fermă în privința migrației ilegale. Printre măsurile susținute de aceasta se numără consolidarea controalelor la frontierele externe ale Uniunii Europene, desfășurarea procedurilor de azil la aceste frontiere și deportarea consecventă a persoanelor care nu au drept de ședere.

Ministrul a pledat, de asemenea, pentru interzicerea și urmărirea penală a islamului politic, precum și a organizațiilor și persoanelor asociate acestuia.

Bauer a susținut că islamismul și extremismul nu își au locul în Europa și a avertizat împotriva minimalizării riscurilor prin ceea ce a numit „toleranță naivă”.

Declarațiile evidențiază divergențele dintre abordările politice europene în materie de migrație, în condițiile în care unele formațiuni susțin extinderea programelor de primire și integrare, în timp ce altele solicită reguli mai stricte privind accesul pe teritoriul european și dreptul de ședere.