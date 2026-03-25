Miley Cyrus a revenit la „Hannah Montana”

Miley Cyrus s-a reunit luni seară cu membrii distribuției serialului „Hannah Montana” la Los Angeles pentru premiera episodului „Hannah Montana 20th Anniversary Special”.

Miley Cyrus a declarat pentru Associated Press că această realizare i-a oferit șansa de a vedea personajul și serialul „dintr-o nouă perspectivă”. Cyrus, care a început serialul de pe Disney Channel la vârsta de 13 ani, a interpretat-o ​​pe Miley Stewart, o elevă de gimnaziu care își ascunde viața secretă de cântăreață pop celebră.

„Acum pot fi în exterior, pot crește și pot face parte din asta într-un mod în care nu puteam când eram în mijlocul ei înainte, cu tot haosul, programul și spectacolele”, a spus vedeta, „acum devine pur și simplu o sărbătoare. Deci este o nouă perspectivă. Îmi place asta.”

Episodul aniversar, care a început să fie difuzat marți pe Disney+ și Hulu, celebrează 20 de ani de la premiera serialului. Filmat în fața unui public live, acesta conține imagini de arhivă și se concentrează pe un interviu cu Cyrus – acum în vârstă de 33 de ani și o adevărată vedetă pop – realizat de gazda podcastului Alex Cooper.

Miley Cyrus a adus un omagiu colegilor și fanilor

Include mai multe numere muzicale, începând cu tema serialului „The Best of Both Worlds” și terminând cu o nouă melodie dedicată personajului mai tânăr al lui Cyrus. De asemenea, include apariții ale prietenilor și membrilor familiei, inclusiv tatălui său, Billy Ray Cyrus, cu care Miley Cyrus încearcă să recreeze strângerea de mână din serial. Selena Gomez, care a jucat rolul unei rivale, își face apariția, la fel ca și cântărețul și compozitorul Chappell Roan, care vorbește despre influența lui Miley Cyrus asupra carierei sale.

Adresându-se publicului la premieră, Miley Cyrus a adus un omagiu atât colegilor de distribuție, cât și fanilor. „Fără voi toți, acest spectacol nu ar fi fost niciodată ceea ce este și îmi place să spun ce este, nu ce a fost”, a spus ea.