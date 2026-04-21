Prima pagină » Cultură-Media » Lize van der Walt, vedeta și atleta din „Gladiatorii” a murit la vârsta de 60 de ani

Lize van der Walt, vedeta și atleta din „Gladiatorii” a murit la vârsta de 60 de ani

Lize van der Walt, cunoscută mai ales ca „Gold” în serialul Gladiatorii, din anii 1990, a murit de cancer, la vârsta de 60 de ani.
Lize van der Walt, vedeta și atleta din „Gladiatorii” a murit la vârsta de 60 de ani
Foto: Instagram/Gladiatorstv
Laura Buciu
21 apr. 2026, 14:02, Cultură-Media

Atleta, care a fost diagnosticată cu cancer în 2013, a murit duminică (19 aprilie). Moartea ei a fost anunțată de pagina oficială de socializare a emisiunii, cu mesajul: „Suntem profund întristați să auzim de trecerea în neființă a fetei de aur a serialului Gladiatorii”

Van der Walt a fost aleasă dintre mii de candidați pentru a deveni una dintre noii Gladiatori ai emisiunii în 1997, iar un omagiu a spus că „și-a lăsat rapid amprenta”, în ciuda faptului că aparițiile sale au fost întrerupte din cauza unei accidentări.

„A dat dovadă de o rezistență incredibilă și, atunci când a concurat, a dovedit că tot ce strălucește era cu adevărat aur”, se arată în declarație, citată de publicația Independent.

Van der Walt, născută în Africa de Sud și crescută în Elveția, a primit o medalie de aur la proba de 400 m în 1987, când avea 21 de ani. Era, de asemenea, o aventurieră pasionată. A escaladat Muntele Table din Cape Town înainte de a se muta în Marea Britanie în anii 1990. În timp ce se afla acolo, a lucrat ca antrenor personal și, observând aptitudinile ei pentru fitness, prietenii lui van der Walt au îndemnat-o să răspundă la o cerere de angajare pentru noi membri ai distribuției Gladiatorilor.

Noua vedetă a serialului și-a făcut debutul în al șaselea sezon și a apărut în nouă episoade. Muzica ei de intrare a fost „Gold” de Spandau Ballet.

După ce a părăsit serialul, van der Walt s-a mutat înapoi în Africa de Sud, unde a urmat o carieră de succes ca artistă și s-a format și ca antrenor psihosocial.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Gladiators (@gladiatorstv)

