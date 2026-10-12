Actorul Russell Brand, judecat la Londra pentru viol și agresiuni sexuale. Procesul ar putea dura zece săptămâni

Russell Brand se confruntă cu șapte capete de acuzare legate de presupuse fapte asupra a șase femei, potrivit informațiilor prezentate la începutul procesului de la Southwark Crown Court, relatează The New York Times.

Procurorii susțin că incidentele ar fi avut loc între 1999 și 2009, perioadă în care Brand a devenit una dintre figurile cunoscute ale industriei britanice de divertisment, activând ca actor de stand-up, prezentator de radio și televiziune.

Printre acuzațiile formulate se numără violarea unei femei într-o cameră de hotel, în timpul unei conferințe politice britanice din 1999. Procurorii îl acuză, de asemenea, de viol oral asupra unei alte femei în 2004 și de violarea unei a treia femei în 2009.

Brand este acuzat și de agresiune sexuală și agresiune indecentă în legătură cu alte presupuse incidente petrecute în Marea Britanie. Detalii suplimentare urmează să fie prezentate pe parcursul procesului.

Russell Brand respinge acuzațiile

Comediantul a pledat nevinovat la toate acuzațiile în cadrul unor audieri anterioare. El a susținut în mod repetat că nu a întreținut relații sexuale fără consimțământ.

Cu o zi înainte de începerea procesului, Brand a publicat un videoclip pe canalul său de YouTube, urmărit de peste 6,6 milioane de abonați, în care a făcut o scurtă referire la situația sa juridică. El a spus că este judecat pentru „acuzații de natură sexuală pe care le resping în cei mai categorici termeni”.

La intrarea în sala de judecată, luni, Brand s-a așezat pentru scurt timp în genunchi, într-un gest care a părut a fi o rugăciune, după care și-a ocupat locul în spațiul rezervat inculpatului.

Verdictul ar putea veni abia în decembrie

Prima etapă a procesului este consacrată formării juriului. Judecătorul Joel Bennathan a discutat luni cu potențialii jurați despre posibilitatea ca aceștia să participe pe întreaga durată a procedurilor. Un juriu format din 14 persoane urmează să depună jurământul marți.

Acuzarea ar urma să își prezinte argumentele introductive și să cheme primii martori în cursul acestei săptămâni.

Procesul este programat să dureze până la zece săptămâni, ceea ce înseamnă că un verdict ar putea fi pronunțat abia în decembrie.

Legislația britanică garantează anonimatul pe viață persoanelor care formulează acuzații de agresiune sexuală. Presa nu poate publica informații care ar putea conduce la identificarea acestora. De asemenea, pe durata procesului, regulile stricte privind protejarea imparțialității juriului limitează relatările presei la informațiile prezentate în instanță.