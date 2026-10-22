Actorul Tom Skerritt, care a jucat în Top Gun și Alien, a murit la vârsta de 93 de ani

Actorul Tom Skerritt a murit miercuri din cauze naturale, a declarat familia sa: „Deși lumea îl cunoștea pe Tom prin remarcabila sa carieră de actor, noi îl cunoșteam pentru umorul, curiozitatea, înțelepciunea, generozitatea și dragostea pe care a adus-o în viețile noastre.”

Într-o carieră de șase decenii, a preluat roluri în film și televiziune, apărând în filmele Mash, A River Runs Through It și Ted. De asemenea, a co-fondat TheFilmSchool în Seattle pentru a sprijini cineaștii și povestitorii din generația următoare.

Familia sa a spus că va fi ținut minte „pentru credința sa că poveștile îi pot ajuta pe oameni să se vindece, să își găsească un scop și să creeze schimbări”.

Vedeta mai multor filme de succes din secolul XX s-a născut în 1933 în Detroit, Michigan, și a servit în Forțele Aeriene ale SUA înainte de a urma o carieră de actorie în care a inclus mai multe roluri militare.

Și-a făcut debutul în cinematografie în 1962, alături de tânărul Robert Redford în „Vânătoare de război”, iar ani mai târziu a făcut din nou echipă cu Redford în drama de epocă din 1992 „Un râu curge prin ea”, cu Brad Pitt în rol principal.

Rolul decisiv al lui Skerritt a venit când l-a interpretat pe chirurgul armatei americane, Duke Forrest, în comedia Mash din 1970 despre războiul din Coreea, în care au jucat și Donald Sutherland, Elliott Gould și Sally Kellerman.