„Cu mare tristețe vă împărtășim vestea că Steven Hack, membru fondator al Interact Theatre Company, a decedat recent acasă în urma unui eveniment cardiac brusc și neașteptat”, se arată în postarea încărcată pe Instagram.

„Steven a fost un artist talentat și versatil, un artist grafic superb și un membru prețuit al familiei noastre artistice. Creativitatea și talentul său au contribuit la modelarea Interact în primii săi ani, iar măiestria, umorul, căldura și spiritul său generos au îmbogățit tot ceea ce a atins”, se mai arată în postare, potrivit Variety.

Pe lângă „Cats”, Hack a avut o carieră extinsă ca actor, cu roluri în „American Horror Story”, „Ratched”, „Marvel’s Agent Carter”, „Days of Our Lives” și „General Hospital”. A avut și alte roluri în producții precum „Amsterdam”, „Angelyne”, „Pam and Tommy” și „The West Wing”.

Și-a făcut debutul profesional ca unul dintre dansatorii adolescenți din filmul „Grease” din 1978. Ulterior, s-a îndreptat spre Broadway și a acumulat o lungă listă de roluri în film și televiziune.

„El va ocupa întotdeauna un loc special în istoria Interact și în inimile celor care l-au cunoscut. Transmitem sincere condoleanțe familiei, prietenilor și tuturor celor care l-au iubit. Fie ca memoria lui să fie o binecuvântare”, a mai transmis compania în postarea încărcată pe Instagram.