Cel mai sexy bărbat în viață, îndemn pentru ceilalți bărbați: Spălați vasele mai des

Noah Wyle, actorul din serialul „The Pitt”, desemnat marți cel mai sexy bărbat în viață de revista People, a vorbit despre felul în care împarte treburile casnice cu soția sa, Sara. Actorul în vârstă de 55 de ani spune că se implică în aproape toate activitățile gospodărești, însă spălatul vaselor este responsabilitatea sa principală.

„Îmi place să cred că mă implic în aproape toate activitățile casnice. Eu sunt specialistul în vase. Chiuveta este domeniul meu”, a declarat Wyle, potrivit People.

Actorul îi încurajează și pe alți bărbați să spele mai des vasele, explicând că activitatea poate fi relaxantă.

„Le-aș recomanda mai multor bărbați să se apuce de spălat vase, pentru că este foarte terapeutic. Poți să te deconectezi și să te gândești la orice vrei în timp ce speli vasele. Iar în timp ce faci asta și te gândești la ce vrei, pentru restul lumii pare că ai o contribuție foarte importantă, dar, de fapt, te ascunzi”, a glumit actorul.

„Nu trebuie să participi la lucrurile la care nu vrei să participi. Poți pur și simplu să stai în bucătărie, să te gândești la ale tale și să speli vasele. Așa că eu spăl vasele”, a adăugat el.

Cum împarte responsabilitățile cu soția

Wyle spune că se ocupă și de jumătate din gătit, de o parte din responsabilitățile legate de câini și, speră el, de jumătate din creșterea copiilor.

„Soția mea se descurcă mult mai bine cu spălatul rufelor, dar eu împăturesc bine hainele. Ea vă va spune că nu strâng niciodată după câini. Eu aș contrazice-o și aș spune că o fac ocazional, dar ea este mai rapidă”, a glumit actorul.

Pregătirea micului dejun este, de asemenea, responsabilitatea lui Wyle. Acesta spune că îi place să pregătească mâncare pentru întreaga familie dimineața și să lase bucătăria curată pentru restul zilei.

„Există ceva foarte liniștitor în a pregăti mâncare pentru toată lumea dimineața și în a lăsa bucătăria cât de cât curată pentru ziua care începe. Îmi place să-i văd pe toți mâncând ceea ce am pregătit și începându-și ziua cu un nivel de bază de nutriție”, a explicat el.

Actorul are o fiică, Frances, în vârstă de 11 ani, cu actuala soție, Sara, și doi copii mai mari, Owen, de 24 de ani, și Auden, de 21 de ani, din căsnicia anterioară cu Tracy Warbin.