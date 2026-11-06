Russell Brand ar putea fi anchetat pentru agresarea altor cel puțin 10 femei. Poliția britanică se așteaptă la noi plângeri

Potrivit unor surse citate de The Guardian, numărul femeilor care ar fi putut fi agresate de acesta, în afara cazurilor deja judecate, ar putea ajunge la cel puțin zece.

Informațiile apar la o zi după ce Brand a fost găsit vinovat de viol și de agresarea sexuală a trei femei. Instanța urmează să pronunțe luni pedeapsa, actorul riscând o condamnare la mai mulți ani de închisoare.

Poliția investighează alte două acuzații de viol

Comisarul Poliției Metropolitane din Londra, Sir Mark Rowley, a declarat că anchetatorii se așteaptă ca și alte femei să reclame presupuse agresiuni comise de Russell Brand.

Poliția a confirmat joi că desfășoară deja investigații privind două noi acuzații de viol, formulate de persoane care au decis să se adreseze autorităților.

Dosarele au fost transmise procurorilor specializați în infracțiuni sexuale, iar detectivii continuă consultările cu aceștia pentru evaluarea probelor.

Într-o intervenție la postul LBC Radio, Rowley a explicat că nu poate estima cu exactitate numărul eventualelor noi plângeri, dar a amintit că, în cazurile care implică persoane publice, o condamnare poate determina și alte victime să vorbească despre experiențele lor.

Echipa de anchetatori care a instrumentat dosarul inițial urmează să înceapă săptămâna viitoare examinarea informațiilor și sesizărilor referitoare la alte presupuse victime.

Surse apropiate investigației consideră posibil ca numărul acestora să fie de ordinul zecilor, pragul de zece fiind menționat drept o estimare minimă. Aceste suspiciuni nu reprezintă însă acuzații demonstrate în instanță.

Russell Brand, găsit vinovat de viol și agresiuni sexuale

Verdictul pronunțat joi a vizat fapte comise în perioada 1999-2009, când Russell Brand se bucura de o notorietate tot mai mare în industria divertismentului.

Actorul a fost găsit vinovat de violarea unei tinere admiratoare în 2009, într-o locuință de lux din Londra. Potrivit probelor prezentate în proces, acesta a continuat agresiunea în pofida solicitărilor victimei de a se opri.

Instanța l-a găsit vinovat și de agresarea sexuală a altor trei femei, în incidente separate petrecute într-un post de radio, într-un studio de înregistrări și într-un bar.

Brand a fost achitat de alte două acuzații de viol și de o acuzație de tentativă de agresiune indecentă.

Luni, înaintea stabilirii pedepsei, victimele urmează să prezinte instanței declarații despre consecințele infracțiunilor asupra vieților lor.

Guvernul britanic analizează modificări ale procedurilor din procesele pentru viol

Procesul a readus în atenția autorităților britanice problema prejudecăților și a concepțiilor greșite despre comportamentul victimelor agresiunilor sexuale.

În timpul audierilor, avocatul apărării le-a întrebat pe unele dintre femei de ce nu au țipat în timpul agresiunilor.

În urma controverselor provocate de aceste întrebări, guvernul britanic a anunțat că va examina propunerile comisarului pentru drepturile victimelor, Claire Waxman, privind introducerea unei obligații legale pentru judecători de a explica juraților de ce anumite stereotipuri despre viol sunt eronate.

Ministerul Justiției a precizat că judecătorii au deja posibilitatea de a oferi asemenea îndrumări, dar că autoritățile vor analiza măsuri suplimentare de protejare a victimelor.

Siobhan Blake, responsabilă în cadrul Parchetului Coroanei pentru dosarele de viol și infracțiuni sexuale grave, a subliniat că reacțiile persoanelor agresate diferă și că absența unei rezistențe fizice sau întârzierea raportării faptelor nu trebuie interpretate ca indicii împotriva victimelor.

Premierul Andy Burnham salută curajul femeilor care au depus mărturie

Premierul britanic Andy Burnham a condamnat faptele pentru care Russell Brand a fost găsit vinovat și a apreciat curajul femeilor care au decis să depună mărturie.

Șeful guvernului a mulțumit și jurnaliștilor care au contribuit la documentarea acuzațiilor și la sprijinirea persoanelor afectate.

Întrebat despre un mesaj de susținere pe care i-l adresase lui Brand în 2014, Burnham a afirmat că, la momentul respectiv, nu cunoștea amploarea comportamentului infracțional al actorului.

Guvernul britanic și-a reafirmat obiectivul de a reduce la jumătate violența împotriva femeilor și fetelor.

Comedianta Katherine Ryan, care avertizase anterior asupra existenței unui presupus agresor în industria divertismentului, a declarat că verdictul îi provoacă atât un sentiment de ușurare, cât și tristețe față de suferințele victimelor.

La rândul său, aventurierul și prezentatorul Bear Grylls, care l-a botezat pe Russell Brand după convertirea acestuia la creștinism în 2024, a afirmat că înfăptuirea justiției este esențială și a transmis un mesaj de solidaritate cu femeile afectate.

Russell Brand, cunoscut pentru aparițiile sale în filme de la Hollywood și pentru activitatea ulterioară ca influencer online, riscă acum atât o pedeapsă privativă de libertate în dosarul soluționat joi, cât și eventuale noi procese, în funcție de rezultatele investigațiilor aflate în desfășurare.