Rapperul Macklemore susține că nouă arene din SUA l-au împiedicat să își susțină turneul „Free Palestine”

Rapperul în vârstă de 43 de ani a anunțat că va susține concerte inițiale la Londra, Paris și Dublin în septembrie, după ce a fost exclus din turneul „Loop” al lui Ed Sheeran după ce și-a arătat susținerea pentru Gaza.

Macklemore a transmis vineri într-un comunicat că „de la început, planul nostru a fost să aducem acest turneu acasă, în SUA”, potrivit The Independent.

Cu toate acestea, el a spus că nu există date planificate în acest moment, adăugând că „după săptămâni în care le-am contactat, nouă arene americane importante ne-au refuzat”.

„Odată ce au aflat că acestea erau spectacolele mele caritabile pentru Palestina, acele date au fost brusc anulate. Ușile au fost închise. Conversațiile au fost toate diferite, dar rezultatul a fost același. Spectacolele nu aveau voie să aibă loc în aceste locații”, a spus artistul.

Macklemore a adăugat că „în peste douăzeci de ani de turnee, nu am mai trăit niciodată așa ceva. Privind în urmă la ultimii trei ani, singurul regret real pe care îl am este că nu am vorbit public când sioniștii mă loveau pe sub masă”.

Rapperul a continuat spunând că „ar prefera să piardă fiecare oportunitate din această industrie decât să petreacă încă o zi protejând oameni care își prețuiesc relațiile de afaceri cu Israelul mai mult decât viața umană palestiniană”.

Rapperul american a fost retras din turneul lui Ed Sheeran în luna septembrie, lucru care a adus un val de critici la adresa cântărețului britanic.