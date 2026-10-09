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Ed Sheeran anunță noi artiști pentru momentul de deschidere al turneului său, după ce mai mulți cântăreți s-au retras în urma scandalului cu Macklemore

Cântărețul britanic Ed Sheeran a anunțat cine sunt noii artiști care vor cânta în deschiderea turneului său. El a rămas fără cântăreți pentru momentul de deschidere, în urma scandalului cu rapperul Macklemore.
Ed Sheeran anunță noi artiști pentru momentul de deschidere al turneului său, după ce mai mulți cântăreți s-au retras în urma scandalului cu Macklemore
Ioana Târziu
09 oct. 2026, 13:05, Știrile zilei
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Isaac Slade, fostul solist al trupei rock The Fray, alături de Brooks Rosser, concurent la American Idol, au fost adăugați la turneul Loop al lui Ed Sheeran, notează The Independent.

Schimbările turneului vin după ce rapperului american Macklemore a fost eliminat din cadrul turneului, după ce și-a arătat susținerea pentru Palestina.

La scurt timp după ce artistul a fost eliminat din deschiderea concertelor, mai mulți cântăreți i-au urmat exemplul.

Printre aceștia, s-au numărat cântărețul irlandez Aaron Rowe, vocalistul danez Lukas Graham, trupa de suport a lui Sheeran, Beoga, și muzicianul Finneas, fratele lui Billie Eilish.

Distribuind datele confirmate ale turneului pe Instagram, Slade a postat mesajul că „ne vedem acolo”.

Anterior, el a apărut pe scenă în timpul concertului lui Sheeran din Atlanta, pe 3 octombrie.

Rosser, care a fost concurent în sezonul 24 al emisiunii American Idol, va susține și el spectacolul din 10 octombrie, la Indianapolis.

El a scris pe Instagram că apariția din cadrul turneului lui Sheeran este „primul meu spectacol de la American Idol încoace și va avea loc la Lucas Oil Stadium. Sunt extrem de entuziasmat și recunoscător. Ne vedem sâmbătă!”.

Ed Sheeran mai are programate concerte în Chile, Paraguay, Argentina, Brazilia și Mexic. Pentru aceste evenimente, nu au fost încă anunțați artiștii din deschidere, potrivit sursei citate.

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