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Rod Stewart își încheie cariera muzicală după turneul de adio

După o carieră de 60 de ani, starul rock britanic Rod Stewart a decis să se retragă. Această decizie vine după ce a fost supus unei operații pe cord în vară.
Rod Stewart își încheie cariera muzicală după turneul de adio
Hepta/Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
29 sept. 2026, 19:23, Știrile zilei
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Cortina a căzut peste cariera de excepție a unuia dintre cei mai mari cântăreți rock britanici ai anilor 1970, potrivit Le Figaro.

După șaizeci de ani în industrie, Rod Stewart  se retrage. „Dragii mei prieteni, a venit momentul să ne luăm rămas bun. După mai bine de șase decenii, The Final Encore va fi cu siguranță ultimul meu concert ”, a anunțat rockerul în vârstă de 81 de ani pe Instagram. „După o analiză atentă și cu mare tristețe, trebuie să anunț că anul viitor va fi ultimul meu turneu”, a explicat el. „Va fi ultimul meu turneu rock ‘n’ roll. Așa că vreau să vă mulțumesc pentru tot ce mi-ați oferit și sper că v-am întors favoarea”. Interpretul piesei „ Da Ya Think I’m Sexy” și-a asigurat fanii că își va încheia într-adevăr ultimul turneu, The Final Encore  : „Veniți să mă vedeți în turneul meu de adio pentru un ultim spectacol rock ‘n’ roll. Abia aștept! Luați-vă biletele acum prin linkul din bio-ul meu”.

Turneu întrerupt de probleme medicale

Anunțul vine după anularea unei părți a turneului său american din august anul trecut, din cauza unei  operații la inimă. Cântărețul a fost supus „unei proceduri de rutină care a implicat plasarea unui stent coronarian”. În aceeași postare pe Instagram, el a declarat că „se simte deja mai bine” și i-a asigurat pe toți că este „pe drumul cel bun spre recuperare”. Din mai 2026, artistul, înnobilat de regina Elisabeta a II-a în 2016, a fost nevoit să anuleze nu mai puțin de 19 concerte în Statele Unite.

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