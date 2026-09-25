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Turneul lui Ed Sheeran, din nou în impas. Două concerte, anulate în ultimul moment

Ed Sheeran și-a anulat cele două concerte programate vineri și sâmbătă în Massachusetts, cu doar câteva ore înainte de primul spectacol. Turneul american al artistului britanic trece deja printr-o perioadă tensionată, după ce rapperul Macklemore, care cânta în deschidere, a fost scos din program în urma mesajelor sale pro-palestiniene.
Turneul lui Ed Sheeran, din nou în impas. Două concerte, anulate în ultimul moment
Ed Sheeran în concert/sursa foto: A. Pérez Meca/Europa Press/Zuma Press
Maria Miron
25 sept. 2026, 18:24, Știrile zilei
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Concertele au fost anulate din cauza vremii nefavorabile, au declarat pentru The Independent angajați ai Gillette Stadium din Foxborough, Massachusetts. O furtună puternică de tip „nor’easter”, specifică nord-estului Statelor Unite, se apropie de regiune și este așteptată să aducă ploi abundente și vânt puternic.

Cele două spectacole urmau să aibă loc vineri și sâmbătă pe arena echipei de fotbal american New England Patriots, deținută de miliardarul Robert Kraft.

Gillette Stadium, în centrul scandalului Macklemore

Macklemore, care cânta în deschiderea concertelor lui Ed Sheeran, a fost scos din turneu după mesajele pro-palestiniene transmise în timpul unor spectacole susținute la începutul lunii septembrie în New Jersey. Rapperul a strigat „Free Palestine” înainte de a interpreta piesa sa de protest „Hind’s Hall”.

Robert Kraft, proprietarul Gillette Stadium, născut în Massachusetts într-o familie evreiască, a decis că Macklemore nu va putea cânta pe arena sa. Miliardarul l-a acuzat pe rapper de un istoric de retorică și imagini antisemite.

Ed Sheeran a afirmat ulterior că eliminarea lui Macklemore din turneu a fost hotărâtă de promotor, nu de el. Alți patru artiști care urmau să cânte alături de Sheeran s-au retras apoi în semn de solidaritate cu rapperul.

La primul concert susținut fără Macklemore, Sheeran și-a cerut scuze pentru modul în care a gestionat situația și a descris ceea ce se întâmplă în Gaza drept „catastrofal, nejustificabil și disproporționat”.

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