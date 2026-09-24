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Macklemore își organizează propriul turneu după ce a fost exclus din programul lui Ed Sheeran

Rapperul american Macklemore, care a fost îndepărtat din turneul lui Ed Sheeran după comentariile sale prin care susținea Palestina, a anunțat că își va organiza propriul turneu. Denumit „Free Palestine”, turneul are deja mai multe concerte programate la sfârșitul lunii viitoare.
Macklemore își organizează propriul turneu după ce a fost exclus din programul lui Ed Sheeran
Sursa foto: Captură video / X
Ioana Târziu
24 sept. 2026, 21:10, Știrile zilei
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Anunțul turneului a fost făcut joi, Macklemore spunând că va susține trei concerte la sfârșitul lunii octombrie la Londra, Paris și Dublin.

Banii încasați vor fi donați organizațiilor pro-palestiniene

Potrivit AFP, rapperul a adăugat că sunt planificate mai multe concerte în Statele Unite, iar încasările vor fi donate organizațiilor pro-palestiniene.

„Ceea ce mi s-a întâmplat depășește ceea ce poate afecta un singur artist”, a transmis Macklemore pe Instagram.

„Suntem în 2026. A rămâne apolitic în fața genocidului nu mai funcționează”, a adăugat el.

Rapperul american a fost retras din turneul lui Ed Sheeran săptămâna trecută, sub presiunea proprietarilor de stadioane americane.

Această decizie i-a adus cântărețului britanic un val de de critici fără precedent.

Ed Sheeran și-a recunoscut „greșelile”

În timpul unui concert din Philadelphia, sâmbătă, el a recunoscut „greșelile”. Mai mult, Sheeran a declarat că situația din Gaza este „nejustificabilă”.

La începutul concertului de pe Lincoln Financial Field, Sheeran a numit „îngrozitor” atacul Hamas din octombrie 2023, în care au fost uciși 1.200 de israelieni.

„A trebuit să iau decizii dificile și fac greșeli. Îmi pare foarte, foarte rău”, le-a spus Ed Sheeran spectatorilor din Philadelphia, unde a susținut primul concert după eliminarea lui Macklemore din turneu.

Mai mulți artiști s-au retras din turneul lui Ed Sheeran

Alți artiști, inclusiv Finneas, fratele vedetei Billie Eilish, s-au retras din turneul lui Ed Sheeran în semn de solidaritate cu Macklemore.

Mai mult, proprietarul stadionului unde trebuia să cânte Macklemore în deschiderea lui Ed Sheeran a fost rugat de artistul britanic să doneze 2 milioane de dolari pentru „a ajuta regiunea”.

Cererea a venit după ce Macklemore a declarat că va dona 1 milion de dolari unor organizații palestiniene, provocându-l pe Robert Kraft să egaleze suma.

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