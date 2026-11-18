Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP), seismul a fost resimțit în mai multe orașe, inclusiv în București, iar după primele momente de teamă, pe rețelele sociale au început să apară și glumele. De la ironii politice până la trimiteri la jocurile video, cutremurul a devenit rapid subiect de meme-uri și comentarii amuzante.

„Au început să se miște lucrurile în țară”

Una dintre glumele distribuite pe Facebook a legat mișcarea seismică de activitatea politicienilor. „Acum, cu noul guvern, au început să se miște lucrurile în țară”, a scris un utilizator, fără alte explicații. Pentru cine nu a înțeles imediat ironia, autorul a lăsat în comentarii și un link către știrea despre cutremur. Și pe Reddit au apărut reacții asemănătoare, utilizatorii întrecându-se în explicații absurde pentru mișcările pământului. Într-o discuție despre seism, cineva a glumit: „Asta se întâmplă când spargi nuci în noiembrie”.

„Bună dimineața, cutremurașii mei”

Ora la care s-a produs cutremurul a inspirat o altă categorie de glume. Pe comunitatea r/Romania, o postare intitulată „Bună dimineața, cutremurașii mei” a transformat trezirea bruscă din timpul nopții într-un salut matinal. Alți utilizatori au făcut legătura cu unul dintre cele mai așteptate jocuri video. „Cutremur înainte de GTA 6”, a comentat cineva, reluând gluma populară pe internet despre evenimentele care au loc înainte de lansarea jocului. Replica a apărut în mai multe comunități românești, inclusiv în discuțiile din București și Iași.

Cutremurul a devenit subiect de glume, dar și de povești din timpul nopții

Printre comentariile amuzante s-au strecurat și relatări ale celor treziți de mișcarea seismică. Unii au povestit că alertele telefoanelor i-au speriat mai tare decât cutremurul. Alții au recunoscut că nici măcar nu s-au trezit. În timp ce o parte dintre români chiar au ieșit din locuințe, afectați de zdruncinătură, alții au rămas online, încercând să afle dacă mișcarea resimțită fusese într-adevăr un cutremur. Discuțiile au continuat mult după ora 02:48, iar glumele s-au viralizat rapid.