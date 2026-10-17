Mașină de lux, căutată în Suedia, descoperită în Portul Constanța. Unde urma să ajungă autoturismul de 70.000 de euro

Polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au descoperit mașina, vineri, în timpul unui control efectuat în Punctul de Trecere a Frontierei Constanța Sud – Agigea.

Mașina se afla în semiremorca unui ansamblu rutier condus de un cetățean uzbek.

În urma verificării documentelor și a seriei de șasiu, polițiștii au constatat că autoturismul figura în bazele de date ca bun căutat de autoritățile din Suedia în vederea confiscării.

Mașina urma să fie exportată în Georgia

Autoturismul, evaluat la aproximativ 70.000 de euro, urma să fie încărcat pe o navă de tip RO-RO, destinată transportului internațional de mărfuri în regim internațional, cu rampe/șine de încărcare/descărcare, pentru a fi exportat în Georgia.

Polițiștii de frontieră au indisponibilizat vehiculul pentru continuarea cercetărilor.

În acest caz, a fost întocmit un dosar penal pentru infracțiunea de tăinuire, prevăzută de articolul 270, alin. (1), din Codul penal.