Natura oferă o surpriză uriașă. O specie care aproape dispăruse a revenit spectaculos

Tonul roșu a revenit în număr impresionant în largul coastelor Marii Britanii, după ce această specie de pești prădători uriași aproape dispăruse din apele țării, relatează BBC.

Revenirea speciei reprezintă unul dintre exemplele de recuperare a populațiilor de animale sălbatice prezentate într-un nou raport al organizației World Wide Fund for Nature (WWF), care arată că măsurile de conservare pot avea rezultate importante.

„Nu este prea târziu”, a declarat pentru BBC Mike Barrett, consilier științific principal al WWF din Marea Britanie.

Cum a revenit o specie care aproape dispăruse

Marea Britanie avea cândva o industrie importantă a pescuitului de ton, însă pescuitul excesiv, atât al tonului, cât și al peștilor mai mici cu care acesta se hrănește, a dus la dispariția aproape completă a speciei din apele britanice până în anii 1960.

Potrivit raportului, recuperarea recentă a populației este rezultatul unui efort internațional coordonat, care a inclus reducerea cotelor de pescuit, impunerea unor limite de dimensiune pentru capturi și protejarea zonelor de reproducere.

Hannah Rudd, responsabilă pentru domeniul marin în cadrul Angling Trust, a descris rezultatul acestor eforturi drept o adevărată „explozie” a populației de ton roșu.

„Cred că tonul roșu este un exemplu de referință care demonstrează că gestionarea pescuitului funcționează”, a declarat aceasta.

Și alte specii au început să se recupereze

Raportul WWF evidențiază și recuperarea altor specii din întreaga lume. Numărul tigrilor sălbatici a crescut cu peste 70%, de la aproximativ 3.200 de exemplare în 2010 la circa 5.700 în 2025.

Anul trecut, țestoasa verde de mare a devenit prima specie de țestoasă marină al cărei statut de conservare a fost îmbunătățit de la „în pericol de dispariție” la „preocupare minimă”, după 50 de ani de eforturi de protecție desfășurate în aproximativ 80 de țări.

În anumite regiuni din sudul Africii, populațiile de elefanți s-au stabilizat sau sunt în creștere.

WWF avertizează că declinul biodiversității continuă

În ciuda acestor succese, situația generală a biodiversității rămâne îngrijorătoare. Raportul Living Planet 2026 arată că populațiile monitorizate de animale sălbatice din întreaga lume au scăzut, în medie, cu 73% din 1970.

Acest procent nu reprezintă numărul total de animale dispărute, ci modificarea medie a dimensiunii populațiilor studiate.

WWF avertizează că măsurile de conservare nu pot opri singure declinul biodiversității, fiind necesară combaterea cauzelor care îl provoacă, printre care distrugerea habitatelor naturale și schimbările climatice.

„Faptul că știința ne arată în continuare că există o cale de ieșire este, de fapt, extraordinar. Fereastra de oportunitate se închide, dar este încă deschisă, chiar dacă abia, dacă acționăm acum”, a afirmat Mike Barrett.