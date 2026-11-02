Iranul ar putea redeschide Strâmtoarea Ormuz în două zile dacă SUA îi acceptă cererile

„Posibilitatea implementării acestui plan în două zile este un semn suplimentar al bunei-credințe a Iranului”, a declarat Esmail Baghai, subliniind că „schimbul de mesaje continuă” prin intermediul mediatorilor, potrivit Le Figaro.

„Dacă cerințele Teheranului sunt îndeplinite, ar fi posibilă restabilirea securității în Strâmtoarea Ormuz și relansarea procesului de negocieri într-un timp foarte scurt.”

În septembrie, la Adunarea Generală a ONU, Iranul a anunțat un set cerințe adresate Statelor Unite.

Printre ele se număra deblocarea a 12 miliarde de dolari din activele iraniene înghețate, ridicarea sancțiunilor asupra petrolului iranian și încheierea blocadei navale asupra porturilor Iranului.

Araghchi spunea atunci că SUA ar putea face acești pași în patru-cinci zile.

În ziua a șaptea, strâmtoarea ar putea fi redeschisă și ar putea începe negocierile pentru un „acord final“, inclusiv pe tema programului nuclear iranian.

Trump a respins public planul, iar presa a relatat că dezacordul principal privește ordinea pașilor. Teheranul cere ca Washingtonul să își respecte mai întâi angajamentele anterioare, înainte de discuții mai ample, în timp ce SUA vor ca programul nuclear să fie abordat de la început.