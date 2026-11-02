Prima pagină » Știri externe » Iranul ar putea redeschide Strâmtoarea Ormuz în două zile dacă SUA îi acceptă cererile

Iranul ar putea redeschide Strâmtoarea Ormuz în două zile dacă SUA îi acceptă cererile

Iranul este pregătit să redeschidă Strâmtoarea Ormuz în două zile, în loc de planul inițial de șapte zile, dacă Washingtonul acceptă condițiile sale, a declarat luni purtătorul de cuvânt al Ministerului său de Externe.
Iranul ar putea redeschide Strâmtoarea Ormuz în două zile dacă SUA îi acceptă cererile
Sursa foto: Wen Xinnian/Xinhua/ABACAPRESS.COM
Laurentiu Marinov
02 nov. 2026, 11:39, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

„Posibilitatea implementării acestui plan în două zile este un semn suplimentar al bunei-credințe a Iranului”, a declarat Esmail Baghai, subliniind că „schimbul de mesaje continuă” prin intermediul mediatorilor, potrivit Le Figaro.

„Dacă cerințele Teheranului sunt îndeplinite, ar fi posibilă restabilirea securității în Strâmtoarea Ormuz și relansarea procesului de negocieri într-un timp foarte scurt.”

În septembrie, la Adunarea Generală a ONU, Iranul a anunțat un set cerințe adresate Statelor Unite.

Printre ele se număra deblocarea a 12 miliarde de dolari din activele iraniene înghețate, ridicarea sancțiunilor asupra petrolului iranian și încheierea blocadei navale asupra porturilor Iranului.

Araghchi spunea atunci că SUA ar putea face acești pași în patru-cinci zile.

În ziua a șaptea, strâmtoarea ar putea fi redeschisă și ar putea începe negocierile pentru un „acord final“, inclusiv pe tema programului nuclear iranian.

Trump a respins public planul, iar presa a relatat că dezacordul principal privește ordinea pașilor. Teheranul cere ca Washingtonul să își respecte mai întâi angajamentele anterioare, înainte de discuții mai ample, în timp ce SUA vor ca programul nuclear să fie abordat de la început.

Recomandarea video

Legea integrității: cum i-a înfipt Nicușor Dan un cuțitaș în spate lui Dominic Fritz. Versiuni complet diferite între declarațiile oficiale și documentele trimise Comisiei Europene
G4Media
Marian Drăgulescu, slăbire extremă: „Minus 9 kilograme în 3 săptămâni și jumătate”
GSP.ro
Rezultate finale, alegeri prezidențiale în Bulgaria: Iliana Iotova a câștigat turul doi cu 57,5% și devine prima președinte femeie de la Sofia. Adversarul ei, Andrei Ghiurov, a câștigat votul diasporei
Gandul
Ce meserie practică mama Claudiei Ion? Deși concurenta Insula iubirii a spus că e polițistă, femeia se ocupă cu altceva
Cancan
Imagini demențiale din casa Anamariei Prodan și a lui Ronald Gavril din SUA! „Iubirea mea e cel mai bun bucătar”, spune impresara, în prosop de baie. EXCLUSIV
Prosport
233 de primari PSD ar putea dispărea din pixul șefilor de partid. Harta politică a localităților vizate de comasare
Libertatea
Card de carburant pentru persoanele cu handicap! Câți bani primesc beneficiarii și de câte ori pe an se alimentează cardul
CSID
Mașina Zilei – Renault Megane diesel din 2022: un break francez la sub 15.000 de euro. Ce primești pentru acești bani?
Promotor