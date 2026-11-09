UE a prelungit cu doi ani misiunea de instruire militară a ucrainenilor. Cât va costa operațiunea

Uniunea Europeană a prelungit misiunea de instruire militară pentru Ucraina, EUMAM Ucraina, până la 15 noiembrie 2028, potrivit Live Ukraine.

Uniunea Europeană va aloca aproape 300 de milioane de euro pentru operațiunile sale în următorii doi ani. De asemenea, Consiliul UE a decis să deschidă un birou al misiunii în Ucraina.

Acesta își va coordona direct activitatea cu liderii Ucrainei, cu militarii ucraineni și cu partenerii internaționali.

Totodată, mandatul misiunii a fost extins. Aceasta se va concentra mai mult pe integrarea experienței de luptă a Ucrainei și pe îmbunătățirea instruirii militare, în conformitate cu nevoile de apărare ale Ucrainei.

De ce a fost înființată misiunea UE

UE a înființat misiunea la 17 octombrie 2022, la cererea Ucrainei.

Experții UE instruiesc personalul militar ucrainean pe teritoriul statelor membre și coordonează activitatea țărilor în domeniul menționat.