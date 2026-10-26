Doi ucraineni, blocați în zona Văii Vișeului, după ce au traversat înot râul Tisa

Potrivit Salvamont Maramureș, cei doi se aflau pe drum de șapte zile și traversaseră înot râul Tisa în seara de duminică.

„Ambii bărbați erau epuizați fizic și prezentau semne de hipotermie, unul dintre ei aflându-se în incapacitatea de a se deplasa. Potrivit relatării celuilalt cetățean ucrainean, acesta își pierduse cunoștința pentru o perioadă”, a transmis Salvamont Maramureș.

Salvatorii montani i-au localizat pe cei doi bărbați și i-au recuperat în siguranță.

„Aceștia au beneficiat de asistență medicală din partea echipajului SMURD, care le-a acordat primul ajutor”, potrivit sursei citate.