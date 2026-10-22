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Salvamont pregătește intervenții cu ajutorul IA și a peste 200 de drone. Congres mondial de salvare montană în România

Inteligența artificială și peste 200 de drone ar putea contribui la găsirea mai rapidă a persoanelor dispărute pe munte. Salvamont România caută noi modalități de a folosi aceste tehnologii pentru a crește eficiența operațiunilor de salvare.
Salvamont pregătește intervenții cu ajutorul IA și a peste 200 de drone. Congres mondial de salvare montană în România
sursa foto: Salvamont România
Maria Miron
22 oct. 2026, 13:23, Social
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Salvamont pregătește intervenții cu ajutorul IA și a peste 200 de drone. Congres mondial de salvare montană în România

Salvatorii montani din România vor analiza posibilitățile de utilizare a inteligenței artificiale, modernizarea echipamentelor și îmbunătățirea procedurilor de intervenție, în cadrul unei reuniuni naționale programate între 26 și 28 octombrie, în localitatea Moisei, județul Maramureș.

La eveniment vor participa delegații celor 39 de servicii publice județene și locale Salvamont din țară.

Cum ar putea fi folosită inteligența artificială în salvarea montană

Dezvoltarea instrumentelor digitale care pot sprijini misiunile de căutare și salvare este unul dintre principalele subiecte ale reuniunii.

Participanții vor discuta despre îmbunătățirea aplicației Salvamont, a serviciilor Dispeceratului Național Salvamont și despre dezvoltarea Centrului Național de Analiză a Datelor cu ajutorul inteligenței artificiale.

De asemenea, vor fi analizate modalitățile de valorificare a informațiilor colectate în timpul intervențiilor, prin intermediul celor peste 200 de drone aflate în dotarea structurilor Salvamont.

Aceste date ar putea fi folosite pentru planificarea mai eficientă a căutărilor, sprijinirea deciziilor luate de echipele de intervenție și creșterea șanselor de găsire a persoanelor aflate în dificultate pe munte.

Salvatorii montani, intervenții tot mai complexe

Misiunile de salvare în zone greu accesibile necesită echipe specializate, echipamente performante și proceduri adaptate condițiilor din teren. Pentru 2027, Salvamont România a transmis că printre priorități se numără îmbunătățirea pregătirii salvatorilor, în special pentru intervențiile aeriene, căutările cu ajutorul câinilor și operațiunile cu drone.

La evenimentul de la Moisei, salvamontiștii vor evalua și testa noi echipamente destinate salvării montane și acordării primului ajutor, care ar putea reduce riscurile și înlesni intervențiile în situații dificile.

Congres mondial de salvare montană în România

România se pregătește să primească în 2027 specialiști în salvare montană din mai multe țări, la Congresul Internațional CISA IKAR, unul dintre cele mai importante evenimente mondiale din domeniu.

Pregătirile pentru congresul din 2027 vor fi discutate la reuniunea de la Moisei, unde salvamontiștii vor prezenta și experiența acumulată la evenimentele internaționale desfășurate anul acesta în Canada și Austria.

Salvamont România face parte din trei organizații internaționale de profil: CISA IKAR, dedicată salvării alpine, FIPS, care reunește salvatorii de pe pârtiile de schi, și IEDO, specializată în utilizarea dronelor pentru căutare și salvare.

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