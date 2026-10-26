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Eurostat: România, pe primul loc în UE la tinerii care se consideră sănătoși

Tinerii români conduc topul european al celor care declară că au o stare de sănătate bună sau foarte bună. Proporția înregistrată în România este de 98,2%, față de 89,7% la nivelul UE, arată datele Eurostat publicate luni.
Eurostat: România, pe primul loc în UE la tinerii care se consideră sănătoși
Foto: pixabay.com
Cosmin Pirv
26 oct. 2026, 17:18, Social
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Potrivit Eurostat, în 2025, 89,7% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 16 și 29 de ani din UE își considerau starea de sănătate bună sau foarte bună. Proporția a scăzut ușor față de 2021, de la 91,1 la 89,7%.

Numărul bărbaților tineri care au declarat că au o stare de sănătate bună sau foarte bună este mai mare decât al femeilor, respectiv 90,9% și 88,4%.

Datele arată, de asemenea, o legătură clară între veniturile mai mari și o stare de sănătate autoevaluată mai bună. În UE, în 2025, 93,7% dintre tinerii din gospodăriile cu veniturile cele mai mari s-au declarat cu o stare de sănătate bună sau foarte bună.

România, cu 98,2%, a înregistrat cea mai mare proporție a tinerilor care spun că se bucură de o sănătate bună sau forte bună.

Pe locurile următoare se află Grecia, cu 98,1%, și Croația, cu 95,9%. Suedia, cu 74,4%, Țările de Jos, cu 79,8%, și Finlanda, cu 81,4%, au înregistrat cele mai scăzute procente, arată datele Eurostat.

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