PNL acuză PSD de manipulare: „Își construiește alibiuri pentru eșecul guvernării”

„Partidul Național Liberal cere PSD să dezmintă public manipularea privind nivelul deficitului bugetar, să retragă comunicatul publicat pe pagina oficială a partidului și să prezinte corect datele. Precizările transmise de Ministerul Finanțelor în cursul zilei de joi contrazic falsa interpretare promovată de PSD și clarifică semnificația indicatorilor publicați de Eurostat”, arată PNL într-un comunicat.

Potrivit acestuia, minciunile lansate în calitate de unic partid de guvernare pot avea efecte grave asupra credibilității României și pot crea confuzie pe piețele financiare și în mediul de afaceri.

PNL arată că deficitul bugetar al României la jumătatea anului a fost de 2% din PIB, iar România se află în grafic pentru a-și îndeplini ținta de deficit bugetar pe acest an „dacă PSD nu o va deraia din nou”.

„Dacă PSD va refuza să retracteze minciunile promovate, concluzia va fi că noua guvernare pregătește aruncarea în aer a deficitului bugetar în lunile care urmează. Ceea ce se întâmplă acum e de fapt plantarea de probe false, e construirea de alibiuri pentru eșecul guvernării, pentru nerespectarea promisiunilor populiste ale PSD și nerespectarea țintei de deficit”, susțin reprezentanții PNL.

PSD a transmis joi că măsurile de austeritate luate de Guvernul Ilie Bolojan nu au reușit să reducă deficitul bugetar și cere schimbarea direcției economice. „Românii au fost chinuiți degeaba cu creșteri de taxe și impozite”, au spus social-democrații.

„Eurostat a aprins lumina pe deficitul lăsat de guvernarea Bolojan! Datele publicate pe 21 octombrie arată că Guvernul Bolojan lasă în urmă un deficit de 9,2% din PIB (date ajustate sezonier), cel mai mare din Uniunea Europeană și semnificativ peste deficitul de 7,7% din PIB înregistrat de Guvernul Ciolacu, la finalul celui de-al doilea trimestru din 2025”, arata PSD într-un comunicat.