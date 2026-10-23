„Treziți-vă din beție”. Adrian Câciu, reacție după ce PNL a acuzat PSD de manipularea deficitului bugetar: Florin Cîțu a spus același lucru

Într-o postare încărcată vineri pe Facebook, fostul ministru al Finanțelor și deputat PSD Adrian Câciu a reacționat la acuzațiile aduse de PNL la adresa PSD, privind manipularea afirmațiilor care vizează deficitul bugetar al României.

Adrian Câciu: „Florin Cîțu a spus același lucru”

„Înainte de a cere ceva PSD, vedeți că liberalul Florin Cîțu a spus același lucru referitor la deficit”, a scris acesta pe contul său de Facebook.

De asemenea, Câciu susține că acesta a „făcut praf comunicatul Ministerului Finanțelor”.

Social-democratul face referire la un comunicat al Partidului Național Liberal, unde PNL „cere PSD să dezmintă public manipularea privind nivelul deficitului bugetar, să retragă comunicatul publicat pe pagina oficială a partidului și să prezinte corect datele. Precizările transmise de Ministerul Finanțelor în cursul zilei de joi contrazic falsa interpretare promovată de PSD și clarifică semnificația indicatorilor publicați de Eurostat”.

Fostul ministru al Finanțelor precizează, de asemenea, că „deficitul ESA este mai mare cu mult decât cash-ul.

„Noi nu manipulăm nimic. Poate voi! Treziti-vă din beție”, a conchis Adrian Câciu.

Miercuri, el a transmis că deficitul bugetar al României calculat potrivit metodologiei europene ESA este semnificativ mai mare decât cel raportat în sistemul cash și cere Ministerului Finanțelor să explice diferența.

Potrivit lui Adrian Câciu, datele Eurostat pentru trimestrul al doilea din 2026 indică un deficit guvernamental ajustat sezonier de 9,2% din PIB-ul trimestrial pentru România, comparativ cu 3,5% la nivelul Uniunii Europene și 3,3% în zona euro. Deputatul PSD afirmă că România înregistrează astfel cel mai mare deficit trimestrial ajustat sezonier dintre statele membre pentru care sunt publicate date.

Partidul Social-Democrat a transmis că măsurile Guvernului Bolojan nu au reușit să reducă deficitul bugetar

PSD a transmis joi că măsurile de austeritate luate de Guvernul Ilie Bolojan nu au reușit să reducă deficitul bugetar și cere schimbarea direcției economice. „Românii au fost chinuiți degeaba cu creșteri de taxe și impozite”, au spus social-democrații.