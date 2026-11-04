Copiii ucraineni care au fost forțați să caute refugiu în Marea Britanie după invazia lui Vladimir Putin din 2022 spun că a fost „insultător” faptul că profesorii lor le-au sugerat să studieze limba rusă în absența unui certificat general de educație secundară (GCSE) în limba ucraineană, potrivit The Guardian.

Anunțând noua calificare, ministrul educației din Marea Britanie, Georgia Gould, a declarat: „Atât de mulți elevi au fost împinși să studieze limba rusă. Îmi pare foarte rău că au fost puși în această situație. Este foarte important ca ei să aibă acces la un GCSE în limba ucraineană.”

Noua calificare, care va fi gata în Anglia în 2028, este dezvoltată de comisia de examinare AQA, cu ajutorul unei subvenții de 340.000 de lire sterline din partea Departamentului pentru Educație.

Limba ucraineană s-a aflat în prima linie culturală a conflictului cu Rusia. Putin a interzis cărțile ucrainene și predarea limbii ucrainene pe teritoriile ocupate de Rusia.