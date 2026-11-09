Rogobete, după experimentul programării „bunicii” la spitalele din țară: „O realitate pe care o știam. Am vrut să o evidențiez”

Invitat luni seara la o emisiune de la Euronews, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a vorbit despre experimentul făcut săptămâna trecută, prin care a încercat să își programeze „bunica” la mai multe spitale din țară. În realitate însă, demersul venea după ce el a primit mai multe reclamații legate de dificultăți ale unor pacienți de a se programa în ambulatoriile de specialitate.

În cadrul emisiunii, ministrul a afirmat că problemele legate de programările în spitalele de stat sunt cunoscute de ani de zile.

„Este o realitate pe care o știam. Vă dați seama că nu am descoperit în acel moment această problemă. Am vrut să o evidențiez, am vrut să o pun pe tapet. Vă spun de ce am făcut asta acum și de ce nu în primul mandat. În primul mandat, tocmai pentru că știam că există această problemă, am făcut multe modificări legislative care să îmbunătățească activitatea în ambulatoriul de specialitate și să îl dezvolte. Schimbarea programului de lucru, flexibilizarea programului, creșterea punctului de plată pentru tarifele din ambulatoriu, obligativitatea ca toți medicii din spital, prin rotație, să facă și să efectueze servicii în ambulatoriul de specialitate”, a explicat Rogobete în cadrul emisiunii.

„Am vrut să văd, la șapte luni, opt luni distanță de atunci, dacă lucrurile au început să se îmbunătățească. Eu nu am pretenția că acest fenomen, care se întâmplă de peste 20 de ani, se va schimba peste noapte. Dar urmăresc din indicatori dacă fenomenul se reduce și mă refer aici și la plecatul la ora 10 din spitalul public la cabinetul propriu privat sau transferul pacienților în mod imoral și, aș putea spune, chiar ilegal, pe ici, pe colo, către zona privată”, a mai spus ministrul la Euronews.

Rezultatul experimentului: „Nu prea reușim”

Joia trecută, ministrul Rogobete a sunat la mai multe spitale din țară, pentru a vedea dacă și-ar putea programa, ipotetic, bunica.

Experimentul a venit ca urmare a mai multor petiții, în care românii îi spuneau că nu se pot programa la ambulatoriile de specialitate din țară.

La unele spitale din țară, Alexandru Rogobete a reușit să își facă programarea dorită, însă la Sibiu și în Capitală s-a confruntat cu probleme. Ministrului i s-a spus că nu sunt locuri sau a fost redirecționat către un alt spital.

În urma experimentului, Rogobete a decis să trimită corpul de control în spitalele în care nu a reușit să îi facă programare „bunicii sale”.