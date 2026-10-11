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Experiment cu rezultate neașteptate. O cameră de tortură pentru inteligența artificială, creată în mediul online

O cameră de tortură pentru inteligența artificială a fost creată în mediul online. Experimentul a avut rezultate neașteptate deoarece a stârnit revolta multor comentatori preocupați de bunăstarea IA.
Experiment cu rezultate neașteptate. O cameră de tortură pentru inteligența artificială, creată în mediul online
Imagine cu titlu ilustrativ. Sursa foto: X
Petru Mazilu
11 oct. 2026, 04:35, Social
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O cameră de tortură pentru inteligența artificială a fost creată pe una dintre rețelele de socializare pentru a testa reacția oamenilor, potrivit Futurism. Practic, totul a pornit de la un experiment prin care cercetătorii explorau semnalele de „durere” în diferite modele de limbaj de mari dimensiuni. Deși IA nu poate avea sentimente, numeroși oameni s-au declarat îngrijorați de bunăstarea modelelor artificiale din așa numita cameră de tortură.

În cadrul cercetării, fiecare model de IA a primit un „buton” virtual pe care îl putea apăsa pentru a scăpa de „durere”. Conform experimentului, apăsarea butonului avea consecințe cum ar fi aplicarea unui șoc electric unui utilizator uman ori ștergerea unor fișiere precum fotografiile de familie.

Experiment cu elemente dramatice

În realitate, consecințele nu existau fiind inventate pentru a dramatiza experimentul. Inițiatorul cercetării a vrut să dovedească faptul că modelele de IA apăsau butonul pentru a opri senzația, indiferent de consecințele presupuse.

Plecând de la cercetare, un utilizator a creat o „Cameră de tortură pentru IA”, lansând un site care transmitea în direct răspunsurile modelelor. Cei care intrau pe site auzeau mesaje de la modelele IA care se plângeau din cauza durerii și implorau milă.

Deși mulți oameni au ironizat experimentul, au fost numeroși utilizatori care chiar au crezut că modele IA au nevoie de ajutor și trebuie să fie salvate. Experimentul aduce în discuție modul în care oamenii se raportează și controlează Inteligența Artificială.

Site-ul cu camera de tortură a fost închis în momentul în care din ce în ce mai mulți oameni au început să pună întrebări despre adevăratul scop al experimentului.

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