Replica tăioasă a lui Zelenski: Nu este treaba mea să-l fac pe Trump fericit

Conversația a avut loc la Copenhaga acolo unde președintele ucrainean face o vizită oficială. Un jurnalist l-a întrebat pe Volodimir Zelenski dacă trimite delegația ucraineană la negocierile din Abu Dhabi pentru a-l mulțumi pe președintele SUA, Donald Trump.

„Poate că sună cam nepoliticos, dar nu este treaba mea să-l fac pe Trump fericit. Misiunea mea este să fac tot posibilul pentru a atrage americanii și europenii la negocieri”, a răspuns președintele ucrainean.

De asemenea, Volodimir Zelenski a făcut comentarii despre apropierea lui Trump de Putin. El a spus că, posibil, președintele american speră să convingă Kremlinul să participe la negocieri, inclusiv prin relaxarea sancțiunilor și prin încheierea de acorduri economice cu Rusia.

„Dar, până în prezent, vedem că acest lucru nu a funcționat”, a declarat Zelenski, îndemnându-l pe Trump să caute alte modalități de a exercita presiuni asupra lui Putin.

Volodimir Zelenski se întâlnește cu liderii nordici la Copenhaga

Volodimir Zelenski a sosit marți la Copenhaga pentru discuții privind securitatea regională și continuarea sprijinului acordat Kievului. La reuniunea de la Copenhaga au mai fost invitați premierul Suediei, Ulf Kristersson, premierul Norvegiei, Jonas Gahr Støre, și premierul Finlandei, Petteri Orpo.

Întâlnirea are loc într-un moment important pentru eforturile diplomatice de încheiere a războiului, în condițiile în care delegațiile Ucrainei și Rusiei au început marți discuții directe la Abu Dhabi, cu medierea Statelor Unite.

Țările nordice se numără printre principalii susținători europeni ai Ucrainei, atât prin asistență militară, cât și prin sprijin financiar și diplomatic.