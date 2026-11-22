În județul Cluj, benzina se comercializează cu un preț mediu de 9.08 lei, motorină, cu 10.54 de lei, iar gazul petrolier lichefiat, cu 4.87 de lei, potrivit Barometrului Combustibililor.

Din județul Cluj, cea mai ieftină benzină, de 8,99 lei se găsește la o stație DHR, iar motorina la cel mai scăzut preț se găsește la o benzinărie Rompetrol.

Prețurile carburanților în București

În București, prețul mediu pentru benzina este de 9.09 lei, pentru motorină, de 10.53 de lei, iar pentru GPL, de 4.82 lei.

Cea mai ieftină benzină din capitală se vinde la o stație Lukoil, cu prețul de 9.05 pe litru. Motorina la cel mai scăzut preț se vinde la o stație Petrom, iar gazul cel mai ieftin se comercializează la o stație Mol.

Mediile județene

Cele mai mici prețuri medii județene pentru benzină se înregistrează în Covasna, Gorj, Ialomița și Tulcea (9,06 lei/litru), în timp ce la polul opus, cu o medie de 9,09 lei/litru, se află Bihor, Dâmbovița, Sibiu și Timiș.

Prețul mediu pentru motorină variază între 1052 lei/litru (în județe precum Bacău, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Covasna, Gorj, Harghita, Ialomița, Olt, Sălaj și Tulcea) și 10/54 lei/litru (în Alba, Arad, Bihor, Brașov, Cluj, Dâmbovița, Galați, Hunedoara, Ilfov, Sibiu și Timiș).