Diana Buzoianu anunță punerea din nou în funcțiune a panourilor fotovoltaice de la Ministerul Mediului. „Ani de zile doar adunau praf” / Ce se întâmplă cu panourile nefuncționale

Anunțul a fost făcut într-o postare încărcată marți pe contul său de Facebook.

Sistemul, pus în funcțiune de câteva ore

„De câteva ore funcționează iar sistemul de fotovoltaice de pe acoperișul Ministerului Mediului!”, a scris Diana Buzoianu.

Potrivit ministrei interimare a Mediului, aceste panouri erau nefuncționale „de ani de zile”, timp în care „doar adunau praf”.

„L-am descoperit întâmplător, am chemat experții să vadă ce trebuie schimbat și în câteva zile de lucru e deja iar funcțional!”, a continuat aceasta.

Panourile fotovoltaice vor reduce consumul de energie

De asemenea, Buzoianu a transmis că folosirea acestor panouri vor reduce consumul de energie de la Ministerul Mediului.

„Hai cu facturile mai mici la energie pentru minister!”, a conchis Diana Buzoianu.

Într-o postare a Ministerului Mediului, Buzoianu a transmis că ministerul „se numără printre primele instituții publice din România care au fost dotate cu panouri fotovoltaice, încă din anul 2014”.

Readucerea în funcțiune a panourilor fotovoltaice reprezintă „un pas concret pentru utilizarea eficientă a resurselor energetice, reducerea costurilor și a amprentei de carbon. Instituțiile publice trebuie să fie primele care dau exemplul unei administrări responsabile și sustenabile a resurselor”, a adăugat aceasta.

O producție anuală de peste 35.000 kWh

Sistemul fotovoltaic are o putere instalată de 30 kWp, iar producția anuală estimată se ridică la aproximativ 36.000 kWh, conform Ministerului Mediului.

De asemenea, panourile fotovoltaice care nu mai erau funcționale au fost predate pentru reciclare unei fabrici specializate din România. Prin acest proces, materialele recuperabile din componența panourilor pot fi reintroduse în circuitul economic, în conformitate cu principiile economiei circulare.