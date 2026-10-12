Diana Buzoianu, reacție după conferința de presă a lui Sorin Grindeanu: Haideți la alegeri anticipate

Într-o postare încărcată pe Facebook, Diana Buzoianu a reacționat în urma conferinței de presă susținute de Sorin Grindeanu.

„Conferința lui Grindeanu cu râsetele bizare și incontrolabile la întrebări se termină apoteotic cu un om care spune, în afara camerelor de filmat, «Noi murim de foame»”, a scris ministra interimară a Mediului.

Potrivit acesteia, „în timp ce PSD blochează de 5 luni țara și a dus în cap economia unui stat ani mulți de zile la rând, românii plătesc factura pentru avioanele lor private și cutiile de pantofi”.

Buzoianu a transmis că USR a venit cu propuneri de reforme și tăieri serioase „nu de la români, ci de unde erau baronii și pilele politice mufate la banul public. Exact ce refuză cu toată ființa PSD”.

În acest context, ea a scris „haideți la alegeri anticipate”.

Luni, în urma ședinței decisive a PSD, Sorin Grindeanu a transmis, despre scenariul alegerilor anticipate, că „acest scenariu pare a fi unul tot mai real, având în vedere neînțelegerile politice”.