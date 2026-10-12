Săptămână decisivă pentru formarea Guvernului. Luca Niculescu a început a doua rundă de consultări cu partidele. Premierul desemnat: „Există partide care spun că vor vota”. Grindeanu: „Am discutat serios despre varianta alegerilor anticipate”

UPDATE 13:50. Luca Niculescu continuă astăzi consultările Premierul desemnat se va întâlni în scurt timp, la Parlament, cu reprezentanții Grupului parlamentar al minorităților naționale. Ulterior, Luca Niculescu va discuta cu reprezentanții grupurilor parlamentare PACE – Întâi România și Uniți pentru România (UPR). Programul întâlnirilor: Ora 14:00 – Grupul parlamentar al minorităților naționale

Ora 15:30 – Grupul parlamentar PACE – Întâi România

Ora 17:00 – Grupul parlamentar Uniți pentru România (UPR) Grindeanu despre suspendarea lui Nicușor Dan: „PSD a fost dezamăgit, dar președintele n-a încălcat Constituția” Sorin Grindeanu a fost întrebat, în cadrul unei conferințe de presă, despre posibilitatea ca PSD să susțină un demers de suspendare a președintelui Nicușor Dan, după ce partidul nu a primit mandatul de a forma noul Guvern. Liderul social-democrat a recunoscut că decizia președintelui a produs nemulțumire în PSD, însă a făcut o distincție între dezacordul politic și o eventuală încălcare a Constituției. „Partidul Social-Democrat a fost dezamăgit că n-a primit acest mandat. Și am spus-o și săptămâna trecută. Și reacțiile n-au fost unele ușoare în interiorul partidului. Dar președintele n-a încălcat Constituția. E dreptul domniei sale, în urma consultărilor, să facă o propunere pe care o consideră potrivită pentru a forma o majoritate”, a declarat Sorin Grindeanu. PSD se pregătește de anticipate. Grindeanu: Nu fugim de acest scenariu, dar riscăm un faliment național În urma ședinței Biroului Permanent Național, conducerea social-democrată a votat înființarea unei comisii interne însărcinate cu evaluarea și adaptarea cadrului legal privind organizarea de alegeri parlamentare anticipate. „Alegerile anticipate care sau acest scenariu părând a fi unul tot mai real, având în vedere neînțelegerile politice. În acest sens, Biroul Permanent Național a votat azi înființarea unei comisii de analiză a legislației electorale formată din componenți a acestei comisii. Este următoarea Marian Neacșu, Ovidiu Popa, liderul de grup de la Cameră, Daniel Zamfir, liderul de grup de la Senat. Ei trebuie să analizeze cadrul legislativ în acest moment legat de posibilul scenariu al alegerilor anticipate parlamentare și ce eventuale modificări sunt necesare astfel încât să putem să avem și cadrul legal, un cadrul legal cât mai repede”, a spus Grindeanu. Liderul social-democrat a avertizat din nou împotriva acestui scenariu, calificându-l drept „nu bun pentru România” și a spus că declanșarea alegerilor înainte de termen poate avea efecte economice grave. „Vom porni un joc de domino care, la un moment dat, nu va putea fi oprit. Nu doar relansarea economică ar fi amânată, ci întreaga economie. S-ar putea să devenim martorii unui faliment național, pentru că noi credem că și investitorii și piețele financiare vor reacționa instant la o asemenea decizie politică și, până la urmă, își vor retrage banii din România”, a transmis Grindeanu. „Cine își dorește alegeri anticipate pur electoral și pur pentru interesul propriu de partid, în acest moment, cred că e AUR. Nu-i interesează binele României, interesează să-și valorifice procentele pe care le au în sondaje. Dar nu fugim de un asemenea scenariu”, a mai spus președintele PSD. Calculele pentru Guvernul Niculescu continuă. Dominic Fritz, atac dur la Grindeanu: E ca un iepure speriat care fuge în toate direcțiile Luca Niculescu, premierul desemnat, își continuă discuțiile cu partidele. A vorbit cu liderii USR, iar concluziile liderilor nu se suprapun. PNL ar vrea un executiv tehnocrat, PSD un cabinet de miniștri politici, dar care să fie susținuți de o majoritate parlamentară, iar USR face calcule care exclud PSD. „Dacă nu are la bază o majoritate asumată, este un acord care în a doua zi poate fi rupt, pentru că PSD are alte interese. Tocmai de aceea, încă o dată, avem nevoie ori de alegeri anticipate, ori de o soluție asumată și la vedere de toată lumea. Și această soluție ar putea să fie un guvern minoritar cu domnul Niculescu premier”, a declarat Dominic Fritz, imediat după finalizarea discuției cu Luca Niculescu. Președintele USR, Dominic Fritz, spune că un guvern tehnocrat nu este printre soluțiile pe care partidul său le agrează. Tocmai de aceea, el propune varianta unui guvern condus de Luca Niculescu, care să fie alcătuit din miniștri politici, proveniți dinspre partidele de dreapta. CITEȘTE AICI ATACUL LA GRINDEANU UPDATE 13:10. Grindeanu: PSD ia în calcul alegerile anticipate S-a încheiat și ședința decisivă a PSD. Sorin Grindeanu a primit un mandat larg de negociere cu Luca Niculescu, în timp ce social-democrații au început să ia în calcul și scenariul alegerilor anticipate. „Acest scenariu pare a fi unul tot mai real, având în vedere neînțelegerile politice”, a declarat Sorin Grindeanu, la finalul ședinței. Dominic Fritz, după consultările cu Luca Niculescu privind Guvernul: USR, deschis unui guvern cu PNL și UDMR, dar nu exclude alegerile anticipate Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat luni, după consultările cu premierul desemnat Luca Niculescu, că partidul este deschis unei formule de guvernare alături de PNL și UDMR, cu un premier liberal. Formațiunea nu va accepta, însă, înțelegeri politice de culise și nici un guvern fără o direcție clară de reformă, a mai declarat liderul USR. „Dacă există posibilitatea unui guvern PNL, USR, UDMR cu el premier, este cu siguranță ceva la ce ne-am uitat cu mare deschidere. Am văzut în public că și Sorin Grindeanu e deschis la această variantă”, a declarat Dominic Fritz. „Ce nu vom face însă este să prelungim această agonie, nu vom face aranjamente de culise. Românii merită un guvern asumat și la vedere. Un guvern care să aibă un minim de predictibilitate despre ce poate face”, a afirmat liderul USR. În declarațiile de după consultările cu premierul desemnat, Dominic Fritz a adus în discuție și posibilitatea alegerilor anticipate. Acesta a susținut că sunt îndeplinite condițiile constituționale pentru organizarea lor, precizând că USR nu se teme de un nou vot al cetățenilor. „Iar doi la mână, vedem că s-au îndeplinit toate condițiile puse de Constituție pentru alegeri anticipate. Și tocmai de aceea am spus foarte asumat și deschis că dacă acest guvern nu reușește să formeze o majoritate încă o dată asumată, care să nu aibă apoi o majoritate paralelă între PSD și AUR în Parlament, atunci soluția cea mai sănătoasă pentru țară și cea mai onestă față de cetățeni sunt alegeri anticipate”, a declarat Dominic Fritz. CITEȘTE AICI COMPLET Luca Niculescu anunță progrese în negocierile pentru Guvern: „Există partide care spun că vor vota”. Premierul desemnat cere un acord politic de minimum șase luni Premierul desemnat Luca Niculescu a declarat luni, după negocierile cu USR, că au fost înregistrate progrese în discuțiile pentru formarea noului Guvern și că există deja partide dispuse să voteze învestirea Executivului. El a pledat pentru un acord între formațiunile parlamentare, măcar pentru șase luni, care să permită adoptarea reformelor urgente. „S-au făcut progrese față de săptămâna trecută. Există partide care spun că vor vota acest guvern. Iar discuțiile continuă”, a declarat Luca Niculescu, luni, la ieșirea de la întâlnirea cu reprezentanții USR. Premierul desemnat a precizat că negocierile nu se limitează la întâlnirile oficiale organizate la sediile partidelor, ci sunt purtate și prin numeroase discuții telefonice. „Mai am și astăzi discuții. Și chiar dacă nu sunt întotdeauna cele de la sediile partidelor, așezați la masă, sunt și multe discuții telefonice”, a explicat Niculescu. „Am spus că aș prefera un guvern care să fie politic sau să fie o formulă mixtă, politic-tehnocrat, pentru că, sincer, cred că are mai multă putere de a face lucrurile de care este nevoie pentru români”, a declarat Luca Niculescu. CITEȘTE AICI DECLARAȚIILE COMPLETE

UPDATE 12:47. Luca Niculescu, declarații după negocierile cu USR

Consultările dintre membrii USR și premierul desemnat Luca Niculescu s-au încheiat în urmă cu puțin timp. Acesta din urmă a ieșit la declarații. Dominic Fritz va susține și el declarații în scurt timp.

UPDATE 12:30. Ședința PSD s-a încheiat

Ședința conducerii PSD s-a încheiat acum. Președintele Sorin Grindeanu va face declarații în scurt timp pentru a anunța deciziile PSD.

UPDATE 12:00. Luca Niculescu a ajuns la sediul USR

Premierul desemnat Luca Niculescu a sosit chiar în aceste momente la sediul USR, unde a fost primit de liderul partidului, Dominic Fritz.

UPDATE 12:00. Grindeanu cere schimbări în programul de guvernare și o majoritate transparentă. PSD se pregătește și pentru anticipate

Potrivit surselor Mediafax, Sorin Grindeanu a declarat, în ședința PSD privind votul pentru Guvernul condus de Luca Niculescu, că participarea social-democraților la guvernare depinde de îndeplinirea a două condiții.

Prima se referă la modificarea programului de guvernare, astfel încât acesta să includă măsuri economice și sociale social-democrate, iar a doua se referă la formarea unei majorități transparente, implicate în actul de guvernare, nu doar în votul de învestire.

Grindeanu a spus că programul de guvernare trebuie să reflecte măsuri care să schimbe ceea ce a numit „actuala direcție greșită a țării”.

În plan politic, liderul PSD a cerut o majoritate care să își asume responsabilitatea guvernării, nu una „de conjunctură”, formată doar pentru a vota învestirea Guvernului.

În aceeași ședință, Claudiu Manda a afirmat că există șanse 50/50 ca Guvernul să fie învestit sau să nu obțină voturile necesare, cerând partidului să se pregătească pentru posibile alegeri anticipate.

El a propus formarea unei echipe politice din care să facă parte liderii grupurilor parlamentare și Marian Neacșu. Aceasta ar urma să se ocupe de legislația necesară organizării alegerilor anticipate.

Tot acesta a cerut trimiterea în teritoriu a unei liste de probleme care să fie inventariate la nivel local. Printre acestea se numără investițiile blocate, datoriile, necesarul de finanțare până la sfârșitul anului, încasările mai mici la bugetele locale, în ciuda faptului că, potrivit acestuia, Ilie Bolojan a triplat taxele, locurile de muncă pierdute și firmele care au intrat în faliment.

PSD se află pe un trend ascendent, a spus Manda, precizând că acest lucru arată inclusiv faptul că românii au înțeles de ce partidul a decis să pună capăt unei guvernări care, în opinia social-democraților, ducea România într-o direcție greșită.

Marian Neacșu a declarat în ședință că este greu de spus dacă situația politică sau cea economică este mai complicată.

„Nu aș ști să vă spun ce situație este mai complicată acum, cea politică sau cea economică. Din păcate, avem doar date parțiale și am dori să știm situația reală a finanțelor publice”, a afirmat Neacșu, potrivit surselor Mediafax.

„Cert este că situația nu este deloc roză, chiar dacă s-au lăudat cu un deficit de 2,89% la sfârșitul lunii august și avem o țintă de deficit de 6,2% până la final de an. Pare că există suficient spațiu, dar nu este deloc așa!”, a declarat el.

Neacșu a explicat că, din cele 62 de miliarde de lei prevăzute pentru plata datoriilor și dobânzilor, până la sfârșitul lunii august fuseseră achitate 48 de miliarde de lei.

Totodată, acesta a spus că se pregătește o ieșire pe piețele financiare pentru atragerea a 15 miliarde de lei, însă operațiunea nu ar avea succes în lipsa unui Guvern cu puteri depline.

UPDATE 10:34. A început ședința de la PSD

A început ședința Biroului Permanent Național al PSD, care s-a reunit de la ora 10:30, la sediul central al formațiunii, pentru a analiza rezultatele discuțiilor de săptămâna trecută cu Luca Niculescu.

Scopul ședinței acesteia este de a analiza și de a cădea de acord social-democrații, în vederea susținerii unui guvern de tehnocrați.

Știrea inițială

Miza este cu atât mai mare cu cât premierul desemnat și-a propus să depună joi, 15 octombrie, în Parlament, lista miniștrilor și programul de guvernare. Până atunci, trebuie să găsească o formulă acceptabilă pentru partide care, deși declară că România are nevoie urgentă de un guvern, continuă să aibă poziții divergente privind participarea la putere.

Luni, ziua primelor decizii. PSD își stabilește poziția, Niculescu negociază inclusiv cu grupul lui Victor Ponta

Prima decizie importantă a săptămânii este așteptată luni, 12 octombrie, de la Partidul Social Democrat. Biroul Permanent Național al PSD se reunește la ora 10:30, la sediul central al formațiunii, pentru a analiza rezultatele discuțiilor de săptămâna trecută cu Luca Niculescu și pentru a stabili dacă social-democrații sunt dispuși să susțină un guvern de tehnocrați.

Partidul condus de Sorin Grindeanu insistă asupra unei majorități parlamentare asumate, care să includă și PNL și UDMR, dar și asupra unui program economic compatibil cu prioritățile social-democraților.

În paralel, Luca Niculescu continuă consultările cu partidele și grupurile parlamentare. Programul anunțat pentru luni include patru întâlniri:

12:00 – USR, la sediul partidului;

14:00 – Grupul minorităților naționale, la Palatul Parlamentului;

16:00 – PACE – Întâi România, grup format în principal din parlamentari proveniți din zona suveranistă;

17:00 – Uniți pentru România (UPR), grup parlamentar din care face parte și fostul premier Victor Ponta.

Consultările cu PACE și UPR arată că Niculescu încearcă să își extindă opțiunile dincolo de partidele tradiționale. Grupul PACE – Întâi România a atras anterior atenția printr-o propunere neobișnuită: desemnarea Patriarhului Daniel pentru funcția de prim-ministru, idee susținută public în luna iunie de senatorul Clement Sava.

PSD și PNL, principalul obstacol în formarea unei majorități

Problema centrală a negocierilor rămâne incompatibilitatea dintre condițiile formulate de PSD și poziția PNL.

Sorin Grindeanu a cerut liberalilor și UDMR să participe la construcția unei majorități transparente și să își asume împreună responsabilitatea guvernării. Liderul PSD a avertizat că partidul său poate refuza susținerea viitorului Executiv dacă nu există un acord asupra programului economic și a formulei politice.

De cealaltă parte, Ilie Bolojan a transmis că liberalii nu vor mai participa la o guvernare alături de PSD în actualul context politic. PNL s-a declarat însă dispus să acorde un vot de învestitură Cabinetului propus de Luca Niculescu, chiar fără participarea la guvernare.

UDMR a adoptat o poziție asemănătoare, anunțând că ar putea vota un guvern din care nu face parte.

Astfel, Niculescu încearcă să obțină o majoritate parlamentară de susținere fără ca toate partidele care îi acordă votul să intre efectiv în Executiv. O asemenea formulă depinde însă de disponibilitatea formațiunilor de a accepta un program comun și de a oferi sprijin unui cabinet care nu le reprezintă direct.

233 de voturi și termenul de joi. Ce se întâmplă dacă negocierile eșuează

Pentru a fi învestit, Guvernul propus de Luca Niculescu trebuie să obțină votul majorității deputaților și senatorilor, respectiv cel puțin 233 de voturi.

Niculescu a anunțat că intenționează să depună joi, 15 octombrie, programul de guvernare și lista miniștrilor.

Potrivit surselor Mediafax, dacă nu va obține suficiente garanții de susținere în această săptămână, Luca Niculescu ar putea renunța la mandat spre finalul acesteia. Acesta ar intenționa să meargă la vot dacă nu are o majoritate dispusă să îl susțină.