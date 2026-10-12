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Grindeanu îl invită pe Bolojan din nou la guvernare, alături de PSD: Hai Ilie, guvernează!

În pline negocieri pentru susținerea Guvernului Niculescu, Sorin Grindeanu face un prim-pas spre „împăcarea” cu PNL. Președintele PSD dă vina pe contextul economic dificil și spune că social-democrații și liberalii ar trebui să se întoarcă la guvernare împreună, pentru o scurtă perioadă.
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Coralia Frigea
12 oct. 2026, 14:00, Politic
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Sorin Grindeanu, președintele PSD, îl invită pe Ilie Bolojan din nou la guvernare, într-o formulă de refacere a fostei Coaliții de guvernare. Apelul șefului social-democraților vine în pline negocieri pentru susținerea Guvernului Niculescu.

Altfel, pare cei care nu vin și refuză să vină într-o asemenea construcție, să știți că pare că fug de răspundere. Spuneți-mi și mie de ce n-ar veni Ilie Bolojean dacă totul e așa de frumos, care ar fi explicația că nu vine în afară de una de grijă pentru propria imagine. Să nu vină într-un guvern de scurtă durată care să treacă această perioadă pentru că știe foarte bine că nu e o situație simplă”,a declarat Sorin Grindeanu, într-o conferință de presă, organizată la sediul PSD.

Propunerea lui Grindeanu: PSD și PNL contract pe perioadă determinată

Sorin Grindeanu îndeamnă, pentru prima dată de la demiterea Guvernului Bolojan la refacerea fostei Coaliții de guvernare, care era alcătuită din PNL, PSD, USR, UDMR și minoritățile naționale.

„Eu fac îndemn la a venit cu toții să trecem peste această perioadă și undeva în martie, aprilie, să evaluăm dacă merită să se continue sau nu”, a mai explicat șeful PSD.

Grindeanu: Hai Ilie, guvernează!

Liderul PSD spune că soluția care „ar da cărțile pe față” legat de finanțele țării, ar fi ca Ilie Bolojan să fie din nou premier.

De asemena, președintele social-democraților spune că, în cazul în care Guvernul Niculescu nu trece de votul Parlamentului, președintele ar rămâne pe masă cu două opțiuni: dizolvarea legislativului sau încredințarea mandatului pentru formarea Guvernului lui Grindeanu.

„Ambele sunt singurele care rămân […] Voi fi eu în situația să negociez o susținere transparentă […] voi cere să am această susținere”, a mai declarat Grindeanu, cu trimiteri către PNL și UDMR.

Luca Niculescu ar urma să se prezinte săptămâna viitoare în fața aleșilor, alături de cabinetul de miniștri pe care îl va propune, unde i se va acorda votul de învestire. Dacă Guvernul Niculescu nu va trece de Parlament, Nicușor Dan va avea de ales: face a cincea desemnare de premier sau declanșează alegerile anticipate.

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