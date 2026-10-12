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PSD se pregătește de anticipate. Grindeanu: Nu fugim de acest scenariu, dar riscăm un faliment național

Președintele Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, a anunțat luni că formațiunea a început pregătirile pentru scenariul anticipatelor, avertizând totuși că acest parcurs politic ar putea duce la retragerea investitorilor din România și începutul unei crize economice.
PSD se pregătește de anticipate. Grindeanu: Nu fugim de acest scenariu, dar riscăm un faliment național
ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Radu Mocanu
12 oct. 2026, 13:30, Politic
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În urma ședinței Biroului Permanent Național, conducerea social-democrată a votat înființarea unei comisii interne însărcinate cu evaluarea și adaptarea cadrului legal privind organizarea de alegeri parlamentare anticipate. 

„Alegerile anticipate care sau acest scenariu părând a fi unul tot mai real, având în vedere neînțelegerile politice. În acest sens, Biroul Permanent Național a votat azi înființarea unei comisii de analiză a legislației electorale formată din componenți a acestei comisii. Este următoarea Marian Neacșu, Ovidiu Popa, liderul de grup de la Cameră, Daniel Zamfir, liderul de grup de la Senat. Ei trebuie să analizeze cadrul legislativ în acest moment legat de posibilul scenariu al alegerilor anticipate parlamentare și ce eventuale modificări sunt necesare astfel încât să putem să avem și cadrul legal, un cadrul legal cât mai repede”, a spus Grindeanu. 

Avertisment privind economia

Liderul social-democrat a avertizat din nou împotriva acestui scenariu, calificându-l drept „nu bun pentru România” și a spus că declanșarea alegerilor înainte de termen poate avea efecte economice grave. 

„Vom porni un joc de domino care, la un moment dat, nu va putea fi oprit. Nu doar relansarea economică ar fi amânată, ci întreaga economie.  S-ar putea să devenim martorii unui faliment național, pentru că noi credem că și investitorii și piețele financiare vor reacționa instant la o asemenea decizie politică și, până la urmă, își vor retrage banii din România”, a transmis Grindeanu. 

Critici la adresa AUR

Acesta a lansat atacuri și la adresa partidului AUR acuzând că „ Nu-i interesează binele României” și că forțează alegerile exclusiv din considerente de scor politic. 

„Cine își dorește alegeri anticipate pur electoral și pur pentru interesul propriu de partid, în acest moment, cred că e AUR. Nu-i interesează binele României, interesează să-și valorifice procentele pe care le au în sondaje. Dar nu fugim de un asemenea scenariu”, a mai spus președintele PSD. 

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