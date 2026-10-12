Calculele pentru Guvernul Niculescu continuă. Dominic Fritz, atac dur la Grindeanu: E ca un iepure speriat care fuge în toate direcțiile

Luca Niculescu, premierul desemnat, își continuă discuțiile cu partidele. A vorbit cu liderii USR, iar concluziile liderilor nu se suprapun. PNL ar vrea un executiv tehnocrat, PSD un cabinet de miniștri politici, dar care să fie susținuți de o majoritate parlamentară, iar USR face calcule care exclud PSD.

Președintele USR, Dominic Fritz, spune că un guvern tehnocrat nu este printre soluțiile pe care partidul său le agrează. Tocmai de aceea, el propune varianta unui guvern condus de Luca Niculescu, care să fie alcătuit din miniștri politici, proveniți dinspre partidele de dreapta.

„Dacă nu are la bază o majoritate asumată, este un acord care în a doua zi poate fi rupt, pentru că PSD are alte interese. Tocmai de aceea, încă o dată, avem nevoie ori de alegeri anticipate, ori de o soluție asumată și la vedere de toată lumea. Și această soluție ar putea să fie un guvern minoritar cu domnul Niculescu premier”, a declarat Dominic Fritz, imediat după finalizarea discuției cu Luca Niculescu.

Varianta Guvernului tehnocrat, infirmată de USR

Dominic Fritz spune că USR nu ar vota un guvern tehnocrat, întrucât ar fi doar un paravan pentru deciziile politice ale unor partide din opoziție.

„Este o soluție care ascunde cine de fapt ia decizii în spatele culiselor. Și, tocmai de aceea, soluția mult mai bună ar fi alegere anticipate”, susține liderul USR.

De asemenea, președintele USR lansează un atac dur la adresa șefului social-democraților, Sorin Grindeanu, în pline negocieri pentru un guvern cu puteri depline.

„Nu mă întrebați să interpretez vorbele domnului Grindeanu. Nu știu, mi se pare ca un iepure speriat care fuge în toate direcțiile. Eu nu mai înțeleg nimic, dar poate reușește el să clarifice poziția PSD ”, a mai declarat Fritz.

„Toate drumurile duc la anticipate”

Șeful USR insistă cu ideea că anticipatele sunt soluția care ar rezolva ecuația guvernamentală.

„Vedem că s-au îndeplinit toate condițiile puse de Constituție pentru alegeri anticipate. Și tocmai de aceea am spus foarte asumat și deschis că dacă acest guvern nu reușește să formeze o majoritate încă o dată asumată, care să nu aibă apoi o majoritate paralelă între PSD și AUR în Parlament, atunci soluția cea mai sănătoasă pentru țară și cea mai onestă față de cetățeni sunt alegeri anticipate”, a concluzionat Dominic Fritz.

Luca Niculescu a încheiat astfel, după discuțiile cu conducerea USR, consultările cu partidele din fosta Coaliție de guvernare.