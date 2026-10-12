Dominic Fritz, după consultările cu Luca Niculescu privind Guvernul: USR, deschis unui guvern cu PNL și UDMR, dar nu exclude alegerile anticipate

Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat luni, după consultările cu premierul desemnat Luca Niculescu, că partidul este deschis unei formule de guvernare alături de PNL și UDMR, cu un premier liberal.

Formațiunea nu va accepta, însă, înțelegeri politice de culise și nici un guvern fără o direcție clară de reformă, a mai declarat liderul USR.

„Dacă există posibilitatea unui guvern PNL, USR, UDMR cu el premier, este cu siguranță ceva la ce ne-am uitat cu mare deschidere. Am văzut în public că și Sorin Grindeanu e deschis la această variantă”, a declarat Dominic Fritz.

Acesta mai spus că partidul nu va accepta prelungirea crizei politice prin negocieri netransparente. Potrivit acestuia, România are nevoie de un guvern care să își asume public deciziile.

„Ce nu vom face însă este să prelungim această agonie, nu vom face aranjamente de culise. Românii merită un guvern asumat și la vedere. Un guvern care să aibă un minim de predictibilitate despre ce poate face”, a afirmat liderul USR.

Fritz cere un program de guvernare coerent și reforme

Dominic Fritz a spus că o eventuală participare a USR la guvernare depinde de existența unui program coerent, care să respecte țintele de deficit și traiectoria bugetară a României.

„Și asta pentru noi înseamnă unul la mână, că avem nevoie de o coerență a programului. Nu se poate ca pe de o parte să promitem să respectăm toate țintele de deficit și traiectoria bugetară a României și pe de altă parte, cum o face PSD iarăși, să promitem tot felul de lucruri și să blocăm orice fel de reformă care să mai micșoreze din amprenta statului și să protejeze toți privilegiații care au capturat acest stat”, a declarat Dominic Fritz.

„Aceste două obiective sunt contradictorii și tocmai de aceea nu vom putea face evident parte dintr-un guvern care nu își asumă o linie clară și această linie trebuie să fie reforme, trebuie să fie o combatere a creșterilor prețurilor și trebuie să fie un stat de drept funcțional”, a afirmat liderul USR.

USR susține că alegerile anticipate sunt o opțiune

În declarațiile de după consultările cu premierul desemnat, Dominic Fritz a adus în discuție și posibilitatea alegerilor anticipate.

Acesta a susținut că sunt îndeplinite condițiile constituționale pentru organizarea lor, precizând că USR nu se teme de un nou vot al cetățenilor.

Liderul USR a afirmat că, în cazul în care Luca Niculescu nu reușește să formeze o majoritate parlamentară, alegerile anticipate ar reprezenta o soluție mai potrivită decât instalarea unui guvern care nu poate asigura stabilitatea politică.

Fritz a mai declarat că se poate forma, în Parlament, o majoritate paralelă între PSD și AUR, care ar putea afecta funcționarea guvernului.

„Iar doi la mână, vedem că s-au îndeplinit toate condițiile puse de Constituție pentru alegeri anticipate. Și tocmai de aceea am spus foarte asumat și deschis că dacă acest guvern nu reușește să formeze o majoritate încă o dată asumată, care să nu aibă apoi o majoritate paralelă între PSD și AUR în Parlament, atunci soluția cea mai sănătoasă pentru țară și cea mai onestă față de cetățeni sunt alegeri anticipate”, a declarat Dominic Fritz.

„Nu ne este teamă de votul românilor și credem că am ajuns într-un moment în care nu putem avea încă un guvern care doar este sâmburele instabilității și haosului în continuare”, a mai spus liderul USR.