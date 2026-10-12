Prima pagină » Politic » Grindeanu despre suspendarea lui Nicușor Dan: „PSD a fost dezamăgit, dar președintele n-a încălcat Constituția”

Grindeanu despre suspendarea lui Nicușor Dan: „PSD a fost dezamăgit, dar președintele n-a încălcat Constituția”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, 12 octombrie, că social-democrații nu susțin suspendarea din funcție a președintelui Nicușor Dan, în ciuda nemulțumirilor provocate în interiorul partidului de desemnarea lui Luca Niculescu pentru funcția de prim-ministru. Liderul PSD a recunoscut că decizia șefului statului a generat reacții puternice printre social-democrați, dar a subliniat că președintele nu a încălcat Constituția. Declarațiile vin în contextul în care AUR încearcă să obțină sprijinul parlamentarilor PSD pentru declanșarea procedurii de suspendare.
Grindeanu despre suspendarea lui Nicușor Dan: „PSD a fost dezamăgit, dar președintele n-a încălcat Constituția”
ALEXANDRU NECHEZ / MEDIAFAX FOTO
Gabriel Negreanu
12 oct. 2026, 13:36, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Sorin Grindeanu a fost întrebat, în cadrul unei conferințe de presă, despre posibilitatea ca PSD să susțină un demers de suspendare a președintelui Nicușor Dan, după ce partidul nu a primit mandatul de a forma noul Guvern.

Liderul social-democrat a recunoscut că decizia președintelui a produs nemulțumire în PSD, însă a făcut o distincție între dezacordul politic și o eventuală încălcare a Constituției.

„Partidul Social-Democrat a fost dezamăgit că n-a primit acest mandat. Și am spus-o și săptămâna trecută. Și reacțiile n-au fost unele ușoare în interiorul partidului. Dar președintele n-a încălcat Constituția. E dreptul domniei sale, în urma consultărilor, să facă o propunere pe care o consideră potrivită pentru a forma o majoritate”, a declarat Sorin Grindeanu.

Președintele PSD a exclus, pentru moment, susținerea unei inițiative de suspendare a șefului statului.

„Deci, în acest moment, noi nu susținem demersuri de acest tip, aflându-ne în cadrul constituțional, în mod evident”, a precizat Grindeanu.

AUR încearcă să atragă PSD în procedura de suspendare a președintelui

Declarațiile liderului PSD vin după ce AUR, prin președintele George Simion, a anunțat un demers de strângere a semnăturilor necesare pentru suspendarea lui Nicușor Dan.

Pe 6 octombrie, George Simion a anunțat că va pune la dispoziția parlamentarilor PSD tabelul pentru semnăturile de suspendare, încercând astfel să obțină sprijinul social-democraților pentru declanșarea procedurii.

„Nicușor Dan trebuie suspendat! Azi ofer tuturor parlamentarilor PSD tabelul pentru semnături”, a transmis atunci liderul AUR.

Parlamentarii opoziției au început de mai multe luni strângerea de semnături, acuzându-l pe președinte de încălcări repetate ale Constituției. AUR a lansat inclusiv platforma suspend.ro pentru promovarea inițiativei.

Ce prevede Constituția despre suspendarea președintelui

Potrivit articolului 95 din Constituție, procedura de suspendare poate fi inițiată de cel puțin o treime din numărul total al deputaților și senatorilor.

Pentru suspendarea efectivă este necesar votul majorității parlamentarilor, reuniți în ședință comună, după consultarea Curții Constituționale.

Constituția prevede că suspendarea poate interveni în cazul săvârșirii unor fapte grave prin care președintele încalcă prevederile Legii fundamentale.

Dacă Parlamentul aprobă suspendarea, în cel mult 30 de zile trebuie organizat un referendum pentru demiterea președintelui.

Recomandarea video

Cine este Elena Mateescu, șefa Administrației Naționale de Meteorologie de zece ani, cu salariu de 50.000 de euro pe an
G4Media
Cine este Raluca, fosta sportivă care a întors două scaune la Vocea României » Nepoata unui fost mare antrenor
GSP.ro
Peiu: „De ce nu e bine ca statul să nu cumpere nimic fără licitație. Cine răspunde pentru afacerea cu Rheinmetall?”
Gandul
Cele 3 minciuni ale Arminei care au dat-o afară de la Insula Iubirii. Cu ce i-a mințit pe Radu Vâlcan, propriile colege și chiar pe Marcel
Cancan
Spaniolii au reacționat după ce au văzut Dacia Duster Eco-G: „Are autonomie 1500 km și e și cea mai ieftină”
Prosport
Cum evoluează piața imobiliară în plină criză: „Avem unul din cele mai ridicate grade de aglomerare a locuințelor”
Libertatea
Ai buletin vechi? Până la ce dată îl mai poți folosi pentru a călători în străinătate
CSID
Poliția Brașov are o mașină „beton”, la propriu! Imagini virale
Promotor