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Aplicație de dating, cumpărată cu 1 miliard de dolari. Acțiunile cresc spectaculos

Acțiunile companiei de aplicații de dating Bumble au crescut cu aproape 50% luni, după apariția unui raport conform căruia aceasta se află în discuții avansate pentru a fi cumpărată pentru aproximativ 1 miliard de dolari.
Aplicație de dating, cumpărată cu 1 miliard de dolari. Acțiunile cresc spectaculos
sursa foto: pixabay
Laurentiu Marinov
13 oct. 2026, 07:49, Economic
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Compania de tehnologie Ithaca ar putea anunța o tranzacție de cumpărare a firmei cu sediul în Texas încă din această săptămână, potrivit Wall Street Journal, citat de BBC.

Creșterea acțiunilor Bumble a împins evaluarea sa pe piața bursieră la peste 580 de milioane de dolari, dar această valoare este încă mult sub vârful de peste 14 miliarde de dolari atins după listarea la Nasdaq în 2021.

Bumble este una dintre cele mai descărcate aplicații de dating din lume, operând pe o piață aglomerată, unde creșterea a încetinit.  Aplicația a fost lansată în 2014 de Whitney Wolfe Herd, care a fost și co-fondatoare a gigantului aplicației de dating Tinder.

Wolfe Herd a construit marca Bumble în jurul unei caracteristici distinctive care permitea doar femeilor să inițieze conversații cu partenerii potriviți.

Au abandonat regula de bază

Recent, a abandonat această regulă, ceea ce a stârnit dezbateri în rândul utilizatorilor cu privire la faptul dacă aplicația și-a pierdut ceea ce o diferenția de rivali.

„Astăzi, comunitatea noastră solicită mai multă flexibilitate, mai puțină presiune și mai multe oportunități de a crea conexiuni reale și semnificative, iar asta oferă această nouă experiență”, a declarat Wolfe Herd în august.

Mai puțin timp pe aplicațiile de dating

Investițiile în alte companii de dating s-au deteriorat, deoarece aplicațiile au avut dificultăți în a convinge utilizatorii să plătească pentru serviciile lor.

Match Group – care deține aplicații precum Tinder, OkCupid și Hinge – a înregistrat, de asemenea, o scădere bruscă a acțiunilor sale față de vârful atins în 2021.

Conform unui raport al Ofcom, organism de supraveghere media din 2025, adulții din Marea Britanie petreceau mai puțin timp pe aplicațiile de dating comparativ cu trei ani în urmă.

Unele persoane singure se orientează în schimb către întâlniri cu jocuri de societate, cluburi de carte și alte activități de grup în speranța de a găsi un partener.

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