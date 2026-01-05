De ce oamenii „nu mai iubesc” aplicațiile de dating. Problemele care lovesc Tinder și Bumble

Când Tinder a fost lansat, în 2012, pe campusurile universitare din Statele Unite, a schimbat radical modul în care oamenii se cunosc. Online dating-ul exista deja, dar avea o imagine rigidă și stânjenitoare. Sistemul simplu de „swipe” a făcut procesul rapid și atractiv, iar succesul a venit aproape instantaneu, notează The Economist.

În anii următori, aplicațiile de dating au devenit dominante, mai ales în rândul tinerilor. Potrivit Pew Research Center, 30% dintre adulții americani au folosit un serviciu de dating online, iar peste jumătate dintre cei cu vârste între 18 și 29 de ani au apelat la astfel de platforme. Pandemia a accelerat fenomenul, iar valorile de piață ale companiilor au atins niveluri record.

Astăzi, trendul s-a inversat. Numărul descărcărilor globale a scăzut față de anii de vârf, iar baza de utilizatori activi se reduce. Rezultatele financiare recente ale Tinder și Bumble indică o problemă structurală, nu un simplu recul temporar.

Pentru mulți utilizatori, experiența a devenit frustrantă. Cantitatea uriașă de profiluri, dezechilibrul dintre bărbați și femei și teama de escrocherii transformă aplicațiile într-un proces obositor. Jumătate dintre femeile chestionate de Pew spun că se simt copleșite de numărul de mesaje primite. Pe Tinder, 84% dintre utilizatori sunt bărbați.

„Nu mai e distractiv. Totul e superficial și extrem de obositor. Pur și simplu m-am săturat”, spune o creatoare de conținut de pe TikTok, citată în articol.

O experiență similară descrie și Wunmi Williams, în vârstă de 27 de ani: „După ani de swipe-uri și potriviri, nu am reușit să găsesc un partener printr-o aplicație de dating.”

De vină, tarifele tot mai mari?

În paralel, disponibilitatea de a plăti pentru aceste servicii scade. Abonamentele devin tot mai scumpe, iar ideea de a investi bani într-o aplicație de dating este privită tot mai critic. Tinder a pierdut utilizatori plătitori timp de șapte trimestre consecutive, iar Bumble raportează creșteri minime ale veniturilor.

Pe acest fond, întâlnirile offline câștigă teren. Evenimentele dedicate persoanelor singure, cluburile de alergare, cursurile de gătit și alte activități sociale devin spații alternative de socializare. Participarea la astfel de evenimente a crescut semnificativ în ultimii ani.

Aplicațiile încearcă să se reinventeze, inclusiv cu ajutorul inteligenței artificiale, dar succesul nu este garantat. O direcție care pare să funcționeze este orientarea către comunități de nișă, unde utilizatorii au interese și valori comune.

Concluzia este simplă: tehnologia a făcut întâlnirile mai accesibile, dar nu neapărat mai satisfăcătoare. Iar pentru mulți oameni, drumul spre relații reale pare să se mute din nou din aplicații în viața de zi cu zi.