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Autoritățile sanitare din Africa convoacă un summit de criză pentru Ebola, după primul caz din Nigeria

Miniștrii sănătății din Africa au fost invitați la o „reuniune virtuală extraordinară” pentru a discuta despre răspândirea virusului Ebola, după ce Nigeria a semnalat primul său caz al acestei boli care a provocat moartea a mii de persoane și s-a răspândit rapid de la izbucnirea epidemiei în Congo, în luna mai.
Autoritățile sanitare din Africa convoacă un summit de criză pentru Ebola, după primul caz din Nigeria
Mediafax Foto
Daiana Rob
22 oct. 2026, 13:13, Știri externe
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Dr. Jean Kaseya, directorul general al Centrelor Africane pentru Controlul și Prevenirea Bolilor, a declarat că întâlnirea, care se va desfășura în 28 octombrie va „consolida răspunsul colectiv” împotriva epidemiei, potrivit Associated Press.

Summitul se desfășoară în contextul în care, marți, Nigeria a raportat primul caz de îmbolnăvire cu Ebola, după ce un călător care a sosit din Uganda ar fi contactat acest virus în timpul șederii sale.

Uganda, care s-a declarat liberă de Ebola în iulie, după ce a înregistrat 20 de cazuri, a negat afirmațiile potrivit cărora primul caz din Nigeria ar fi provenit de acolo. Autoritățile nigeriene au declarat că urmăresc 44 de persoane care au intrat în contact cu pacientul.

„Ebola afectează în prezent trei regiuni din Africa. Situația necesită măsuri urgente și leadership politic la cel mai înalt nivel”, a declarat Kaseya într-o postare pe X.

OMS a anunțat, miercuri, că a recomandat „tuturor țărilor din regiune să mențină un nivel ridicat de pregătire, pe măsură ce focarul din RDC continuă să evolueze”.

În unele zone din Congo, inclusiv în Kivu de Nord, autoritățile sanitare afirmă că boala a scăpat de sub control, majoritatea deceselor înregistrate având loc în comunitate, iar urmărirea contactelor având dificultăți în a ține pasul cu răspândirea virusului.

Focarul este cauzat de tulpina rară de virus Bundibugyo, pentru care momentan nu există niciun vaccin sau tratament aprobat.

La sfârșitul lunii august autoritățile sanitare din Congo anunțau că vor începe o campanie-test de vaccinare. În septembrie, Centrul de Controlul și Prevenirea Bolilor din Africa au precizat că au administrat, restrâns, în provincia Ituri, 20.000 de doze de vaccin Ervebo, folosit anterior pentru tulpina Zaire. Vaccinul a fost administrat medicilor și personalului medical din prima linie.

Cel mai rapid răspândit focar de până acum

Cu toate acestea, boala continuă să facă ravagii, ajungând, recent, la un bilanț de peste 4.600 de morți. 

Conform Organizației Mondiale a Sănătății, cel mai recent focar a fost depistat pentru prima dată în Congo în luna mai, după ce s-a răspândit neobservat timp de câteva luni.

De atunci, peste 9.500 de persoane s-au infectat, devenind cel mai rapid răspândit focar de Ebola din istorie.

Un caz de îmbolnăvire cu Ebola a fost confirmat și în Franța în luna iunie, tot de la o persoană care a călătorit în Congo. Este vorba despre un medic francez care s-a îmbolnăvit în cadrul unei misiuni umanitare. Bărbatul a fost atunci izolat, iar în iulie, ministrul Sănătății din Franța a anunțat că medicul s-a vindecat și că a fost externat.

Un alt pacient din Kenya, care s-a infectat cu Ebola în timpul șederii sale de o lună în Congo, a murit la un spital din Nairobi, la începutul lunii octombrie.

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