Bolnavii de Ebola din Congo apelează la plante medicinale și rugăciuni în loc să se ducă la spital

Mulți consideră că apariția febrei hemoragice, adică Ebola, este o suferință „spirituală” și apelează la plante medicinale și rugăciuni în loc să meargă la spital.

Deși în prezent, epidemia de boală a ajuns la cel de-al 17-lea focar, din 1976 și până în prezent, virusul continuă să îi nedumerească pe mulți dintre bolnavi din Africa, transformând în același timp liderii religioși în primii care intervin în cazul unei urgențe mortale, potrivit Associated Press.

Printre victimele actualului focar se numără lucrători din domeniul sănătății fără echipament de protecție, precum și pastori și credincioși care s-au adunat în timp ce Ebola se răspândea, potrivit lucrătorilor umanitari și altor persoane care au vorbit cu Associated Press.

Ebola se răspândește prin contactul strâns cu fluidele corporale ale pacienților bolnavi sau morți. Epidemia actuală este deosebit de îngrijorătoare într-o regiune în care mulți se arată neîncrezători față de personalul medical și refuză să solicite îngrijiri medicale.

În Bunia, un oraș din provincia Ituri care este epicentrul epidemiei, dezinformarea este o piedică în combaterea epidemiei. Un zvon care circulă printre localnici susține că Ebola este răspândită de persoane răuvoitoare care aruncă talismane magice legate de bancnote de dolar în latrinele cu groapă.

„Unii oameni încă descriu Ebola ca pe ceva misterios, spiritual sau adus de străini, mai degrabă decât ca pe o boală care necesită îngrijire medicală”, a declarat Onesphore Bangenza, reprezentant al organizației umanitare Mercy Corps, vorbind din Bunia.

„Când oamenii nu au încredere în sistemul de sănătate, apelează adesea mai întâi la vindecători tradiționali, lideri religioși sau persoane pe care le cunosc deja. Pericolul este că mulți ajung la spital abia când sunt deja foarte bolnavi”, spune Corps.

Reamintim că focarul de Ebola din Congo a fost declarat în 15 mai. Până în prezent, numărul de cazuri confirmate se ridică la 387, și 196 de morți.

Deși, din cauza credințelor învechite, majoritatea oamenilor apelează la un spital abia atunci când se simt foarte rău, un lider spiritual vindecat recent de Ebola, trage un semnal de alarmă în rândul credincioșilor, într-un videoclip viral în comunitatea afectată de boală.

„De obicei nu mă grăbesc să merg la spital, așa că am decis să mă duc la câmp”, a spus Deogratias Kasereka, înainte de a explica cum copiii săi l-au convins să solicite îngrijiri medicale.

Având în vedere că mulți oameni din comunitățile afectate caută răspunsuri spirituale la această epidemie, lucrătorii umanitari îi îndeamnă pe liderii religioși să se implice în combaterea virusului Ebola.

Simptomele sunt atât de tulburătoare — și uneori rușinoase — încât unele victime preferă intimitatea sanctuarului unui vindecător tradițional, a declarat Vincent Isimbwa, un bătrân din rândul Adventiștilor de Ziua a Șaptea dintr-o comunitate izolată din Uganda, care s-a confruntat cu primul focar de Bundibugyo din istorie, în 2007.

„Au trecut prin momente foarte grele. Problema cu Ebola este că boala este atât de gravă, încât unii oameni pot ajunge să creadă că în spatele ei se ascund forțe supranaturale”, a declarat vindecătorul.

Boala începe cu febră, dureri de cap, sau slăbiciune în mușchi, iar în stadiile finale, chiar și sângerări interne și externe.

Organizația Mondială a Sănătății a declarat rapid acest eveniment drept o urgență de sănătate publică de interes internațional.